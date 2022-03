A román autósok is pánikvásárlásba kezdtek

Romániában pánik tört ki szerda délután az üzemanyagpiacon, mert egyes benzinkutaknál a korábbi hét és nyolc lej (535-612 forint) közötti üzemanyagárról hirtelen 10-11 lejre (765-841 forint) emelkedett a benzin és a gázolaj ára. A román energiaügyi miniszter a Mol Romániát okolta a pánikhangulat miatt – adta hírül az MTI.

Az áremelés híre futótűzként terjedt el a közösségi portálokon, majd az internetes sajtóban is. A délutáni, esti órákban több száz méteres sorok alakultak ki a töltőállomásoknál, és egyes autósok nemcsak a gépkocsik üzemanyagtankját töltötték tele, hanem a csomagtartóba helyezett tartályokba is tankoltak.

A pánikhangulatot a Mol Románia idézte elő, amikor az egyik belényesi benzinkútjánál szerda délután jelentősen megemelték az üzemanyag árát

– nyilatkozta Virgil Popescu energiaügyi miniszter a Digi24 hírtelevíziónak. Majd hozzátette, hogy a pánikhangulatban csak a kiskereskedők és a nagy kereskedőhálózatok egyike, a Mol emelte meg jelentősen az árait.

A belényesi Mol-partner töltőállomás tulajdonosa, amelyik szerda délután 11 lejre emelte az árait, elmondta, hogy eddig ő maga is 7,6 lejért adta az üzemanyagot, de szerdán már csak 8,6 lejért tudott a Mol lerakatából üzemanyagot vásárolni, és arról értesült, hogy csütörtöktől már tíz lej fölött lesz a nagybani ár.

A Digi24 közölte, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a termelés tízszázalékos növeléséről döntött, és ez szerdára máris a kőolaj világpiaci árának a csökkenését indította el. Virgil Popescu megerősítette, hogy az üzemanyagárak csökkenése várható.

A miniszter kijelentette, nincs ok a pánikra, az üzemanyag-tartalékok biztosítottak, nem áll fenn annak a veszélye, hogy kifogyjon az üzemanyag a lerakatokból.

Amint arról az Index is beszámolt, Magyarországon a kormány által bevezetett ársapka miatt készlethiány jelentkezhet a benzinkutakon, ami a hosszú hétvégén akár üzemanyag-ellátási problémákat is okozhat. Több olvasónk is azt tapasztalta, hogy már most is vannak olyan kutak, ahol akadoznak az ellátások, de hallottunk olyanról is, hogy áttereltek autósokat egy másik töltőállomásra.

A Mol elnök-vezérigazgatója cáfolta, hogy ellátási problémák merülhetnek fel Magyarországon az üzemanyag-ellátásban. Szerinte csak logisztikai problémáról lehet szó, de az is „csak átmeneti, mire kiszolgálják a kutakat”.