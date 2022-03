A Facebook engedélyezte, lehet Putyin halálát kívánni, éltetni a radikálisokat

A hírügynökség szerint a Meta az alábbi országokban vezeti be az új szabályozásokat: Magyarország, Ukrajna, Oroszország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Észtország, Lettország, Grúzia, Azerbajdzsán.

A Reuters minderről azáltal értesült, hogy hozzájutott néhány, a cég belső levelezéséből származó e-mailhez. A hírügynökség szerint ezekben többek közt azt írták, hogy a változtatások által

MÉG AZ SEM FOGJA SÉRTENI AZ IRÁNYELVEKET, HA VALAKI VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK VAGY ALJAKSZANDR LUKASENKA BELARUSZ ELNÖK HALÁLÁT KÍVÁNJA.

A hírügynökség szerint ugyanis a Meta egyik belsős e-mailjében azt írták: a két elnök halálát kívánó posztokat is engedélyezni fogják abban az esetben, ha azokban nincs konkrét felszólítás arra, hogy hol, illetve miként kellene végrehajtani a gyilkosságot.

A Reuters ezenkívül azt is állítja, hogy a Meta lényegében engedélyezte azt is, hogy általában az oroszokkal, vagy az orosz katonákkal szembeni erőszakra buzdítsanak egy-egy bejegyzésben. „Egy olyan irányelvi változtatást hajtunk végre, amely engedélyez [..] olyan erőszakos beszédet, amelyet más esetben eltávolítanánk a gyűlöletbeszédre vonatkozó irányelveink alapján” – írták a Meta levelezésében, majd utána azt is felsorolták, hogy mindez milyen esetekben áll fenn:

Az „orosz katonák” elleni irányuló gyűlöletbeszéd (kivéve a hadifoglyokat),

valamint általánosságban az oroszok ellen irányuló gyűlöletbeszéd, abban az esetben, ha az adott poszt az ukrajnai invázióhoz kapcsolódik.

„Ezt azért csináljuk, mert úgy látjuk, hogy ebben a kontextusban az »orosz katonák« kifejezést általában az [ukrajnai] orosz hadseregre értik a felhasználók. A gyűlöletbeszédre vonatkozó irányelveink azonban továbbra is tiltják az oroszok elleni gyűlöletkeltést” – magyarázták utána a lépést.

A Meta részben cáfolta a hírt

A Meta egyik szóvivője a fentiekkel kapcsolatban mindössze azt ismerte el, hogy a katonákkal szembeni erőszakra buzdítást engedélyezték.

Az ukrajnai orosz invázió eredményeként ideiglenesen engedélyeztük azt, hogy olyan politikai véleményeket tegyenek közzé, amelyek normál esetben megsértenék a szabályainkat. Így például az olyan jellegű, gyűlöletbeszédet tartalmazó posztokat is jóváhagyjuk, amelyekben az áll, hogy »halál az orosz megszállókra«. Azt viszont továbbra sem fogjuk hagyni, hogy az orosz civilekkel szemben erőszakra buzdítson valaki

– közölte a szóvivő.

Neonáci ezredet is lehet dicsőíteni

A Reuters szerint ezenkívül az e-mailekben azt is megemlítették, hogy innentől kezdve az említett országokban egy szélsőjobboldali ukrán ezredet, az Azovot sem lesz tilos dicsérni, holott normál esetben az ilyen jellegű posztokat is tiltanák az oldalon.

Ezzel kapcsolatban a Meta szóvivője azt mondta: „A jelenlegi helyzetben egy ritka kivételt teszünk az Azov-ezred esetében, szigorúan Ukrajna védelmének vagy az Ukrán Nemzeti Gárdában betöltött szerepüknek a kontextusában”.

Az orosz nagykövetség reagált, követelik a Meta leállítását

A washingtoni orosz nagykövetség a Reuters írására hivatkozva azt követelte az Egyesült Államoktól, hogy állítsák le a Meta „szélsőséges tevékenységét” és tiltsák be a gyűlöletbeszédet a platformokon.

A Facebook és az Instagram felhasználói nem adták meg ezen platformok tulajdonosainak a jogot ahhoz, hogy ők meghatározzák az igazság kritériumait és egymás ellen uszítsák a nemzeteket

– írták közleményükben.

A Facebookot – több internetes oldallal együtt – egyébként a napokban betiltották Oroszországban a háború miatt.

(Borítókép: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images)