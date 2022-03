Az ukrán-orosz konfliktus hatással volt az osztrák egyetemekre is, ugyanis az Európai Bizottság olyan szankciókat vezetett be, amelyek szerint a diszciplináris, tudományos kutatások területén határozatlan időre felfüggesztette az együttműködését Oroszországgal – írja a Der Standard.

Mindemellé az is hozzátartozik, hogy Martin Polaschek (ÖVP) osztrák oktatási miniszter, – korábban a Grazi Egyetem rektora – javaslata alapján

az eddig meglévő szerződéseket is felfüggesztették,

továbbá az orosz partnerekkel való együttműködések is szünetelnek, új szerződést nem kötnek, a projekteket pedig nem hagyják jóvá.

Mindez jól mutatja, hogy az osztrák szövetségi kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa az Ausztriában élő ukrán diákokat – emelte ki a miniszter. Az Osztrák Egyetemi Konferencia nyilatkozatában biztosította a hallgatókat az egyetemek szolidaritásáról.

A Bécsi Egyetem az ukrán nép mellett áll a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben”

– olvasható a Bécsi Egyetem honlapján.

Martin Polaschek elmondta, hogy az Ausztriában élő ukrán hallgatók számára az aktuális nyári szemeszterben elengedik a tandíjukat az állami egyetemeken, illetve a tanárképző főiskolán, de további intézkedéseket is terveznek még.

Ausztriában ez körülbelül 2300 ukrán hallgatót érint,

de többségük így is nehezen birkózik meg azzal a ténnyel, hogy hazájukban háború zajlik. Azonban a hallgatók többsége – írja a Der Standard – arról számol be, hogy nemcsak az osztrák állam, de a civil emberek is sokat segítenek nekik.

Az Osztrák Nemzeti Diákszövetség is pénzbeli támogatást nyújt az ukrán diákoknak. Tanácsadás mellett egy 500 ezer eurós elsősegélycsomagot is megszavaztak számukra – tette hozzá Sara Velić az Osztrák Nemzeti Diákszövetség elnöke. Ez azt jelenti, hogy a tanulókat szociális helyzetétől függően 1000 euróig támogatják.

(Borítókép: A Bécsi Egyetem épülete. Fotó: Shutterstock)