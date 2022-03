Orbán Viktor: Európa is bekapcsolódik a tűzszüneti tárgyalásokba

Beszáll Európa az orosz–ukrán konfliktushoz köthető béketárgyalásokba – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a péntek hajnalban közzétett videójában. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosított.

A „diplomáciai nagyüzem” következő állomásáról, a Párizsban és Versailles-ban zajló kétnapos uniós csúcsról jelentkezett be éjjel Orbán Viktor. Mint ismert, a kormány erőfeszítéseinek középpontjában a béke megteremtése áll, de legalább ennyi energiát fektetnek a gazdasági következményekbe is.

A miniszterelnök helyzetjelentésében kifejeztette: a francia fővárosban tartott tárgyalások hajnalig húzódtak el, péntek reggel pedig ismét asztalhoz ülnek.

Úgy fogalmazott, az ukrán–orosz háború helyzete több, mint drámai, meghallgatták a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaló Emmanuel Macron francia elnököt és a német kancellárt is a találkozón. A kormányfő rámutatott: „Nem zárható ki az összecsapások elhúzódása sem,

ezért az a döntés született, hogy Európa is bekapcsolódik a tűzszüneti tárgyalásokba,

mind a francia elnöknek, mind a német kancellárnak köszönetet mondtunk, megpróbálnak erőfeszítéseket tenni a béke helyreállítása érdekében.”

A béketárgyalások első fordulóját február 28-án, a másodikat pedig március 3-án tartották. A harmadik megbeszélés március 7-én, hétfőn volt, ez után viszont mindkét fél elismerte, hogy nem sikerült érdemben előrelépniük a kezdet óta (leszámítva a humanitárius korridorok megnyitásáról szóló megegyezést).

Orbán Viktor miniszterelnök videójában kitért arra is, hogy a találkozón szó volt a gazdasági kérdésekről is, „a legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el, nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednek az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van”.

Ezt elvégeztük, holnap reggel folytatjuk.

Mint emlékezetes, kedden Boris Johnson brit miniszterelnökkel találkoztak a Visegrádi Négyek (V4) kormányfői. A vezetők megegyeztek abban, hogy az orosz–ukrán háború miatt szorosabban működnek együtt a közeljövőben. Orbán Viktor ugyanakkor leszögezte: nem támogatják azt, hogy az energiaszektorra is kiterjesszék a gazdasági szankciókat.

(Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (b) fogadja Orbán Viktor kormányfőt Versailles-ban, az uniós állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozóján, amelyen az orosz-ukrán háborúról és következményeiről tárgyalnak Versailles-ban 2022. március 10-én. MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)