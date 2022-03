Orbán Viktor pénteken délelőtt közölte, hogy folytatódik a főként az ukrajnai háborúról szóló EU-csúcs Párizsban.





A miniszterelnök péntek hajnalban jelentette be, hogy az Európai Unió is részt vesz a fegyverszüneti tárgyalásokon. Hozzátette: „A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el, nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednek az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van.”