Péntek hajnalban csökkenni kezdett a Brent-olaj ára, miután a hét elejétől kezdve folyamatosan nőtt a háború miatt.

A The Guardian azt írta, hogy magyar idő szerint hajnalban, 3 óra 25 perckor 107,78 dolláron állt az olaj ára, ami jelentős csökkenés ahhoz képest, hogy hétfőn még 139,13 dollárnál tetőzött az olajár (amire a 2008-as gazdasági világválság óta nem volt példa). Hozzátették: mindemellett az olaj ára jelenleg is erősen ingadozik és a nyugati országok autósai még így is nagyon sokat fizethetnek majd az üzemanyagért.

Az üzemanyagár emelkedése Magyarországon a kormányzati árstop miatt nem érezhető, ugyanakkor az ellátásban így is komoly nehézségeket okozott az áremelkedés. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel összefüggésben csütörtök este három fontos intézkedést jelentett be egy szokatlan időpontban tartott Kormányinfón.