Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy hadbíróság elé állítják azokat a brit katonákat, akik szerdán megtagadták a parancsot és Ukrajnába mentek harcolni.

James Heappey brit védelmi miniszter már csütörtök délelőtt közölte: bár Oroszország háborús bűnöket követ el, a brit katonáknak nem lenne szabad Ukrajnában harcolniuk.

Az esetre most a brit kormányfő is reagált, és hangsúlyozta: azok a katonák, akik a brit hadsereg kifejezett parancsa ellenére is csatlakoznak az ukrán fegyveres erőkhöz, törvénysértést követnek el. „Azt hiszem, hogy a hadseregünkön belül nagyon sokan együtt éreznek az ukránokkal, mivel a nemzetközi politikában sosem láttunk még ilyen éles különbséget a helyes és helytelen, a jó és rossz között, mint abban az esetben, amit Vlagyimir Putyin művel Ukrajnával”.

De nagyon egyértelmű törvényeinek vannak ebben az országban. Tilos Ukrajnába menniük, és attól tartok, hogy akik így tettek, azoknak hadbíróság elé kell állniuk, amint arra a vezérkari főnök is utalt már napokkal ezelőtt

– fogalmazott Boris Johnson.