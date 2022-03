A Fehér Ház megerősítette, hogy Joe Biden amerikai elnök újabb szankciókat jelent be az oroszok ellen pénteken.

A Reuters és a Bloomberg hírügynökségek úgy értesültek, hogy az amerikaiak – az orosz importtermékek vámjának nagymértékű növelése érdekében – meg fogják szüntetni Oroszország „normális kereskedelmi kapcsolata" státuszát. Ezt a lépést az elnöki rendelet után még a kongresszusnak is jóvá kell hagynia, de várhatóan

mind a képviselőház, mind a szenátus be fog állni a döntés mögé.

A hírügynökségi jelentések szerint az Egyesült Államok még a vámok emelésénél is tovább mehet, és akár a kereskedelmi kapcsolatok teljes mértékben való megszüntetését is elrendelheti Oroszországgal, ami még a vámok emelésénél is sokkal súlyosabb lépés lenne.

Az Egyesült Államok már korábban is szankciókat hozott az oroszok ellen. Legutóbb, a hét elején azt jelentették be, hogy teljesen leállítják az Oroszországból érkező szén, olaj és gáz importját. A Kreml e lépést úgy kommentálta, hogy az amerikaiak gazdasági háborút folytatnak ellenük, de azt nem árulták el, hogy milyen válaszlépést adhatnak.