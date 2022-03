Az ENSZ pénteki adatai szerint már több mint két és fél millió ember menekült el Ukrajnából a háború miatt.

Mint megírtuk, Magyarországra is több mint 200 ezer menekült érkezett már Ukrajnából, de az ENSZ szerint többségük, másfél millió fő Lengyelországba menekült.

Egyedül Varsóban 300 ezer menekült gyűlt össze, ami a város lakosságának körülbelül 15 százalékát teszi ki. A városi önkormányzat egyik szóvivője emiatt arra kérte a többi országot – köztük a nyugat-európaiakat is –, hogy ők is fogadjanak be menekülteket.

Az ENSZ azt is közölte, hogy a menekültek közt körülbelül 116 ezer olyan ember van, akik egy harmadik ország állampolgáraként menekültek át Ukrajnából valamelyik szomszédos országba.