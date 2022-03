Alekszej Navalnij sajtótitkára szerint Putyinnak egyértelműen vége van

A 32 éves Kira Jarmis jelenleg nem Oroszországban él, de naprakész az ottani történésekből. Litvániába menekült, miután tavaly ő is hazatért Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikussal, akit azóta is egy távoli börtönben, speciálisan rászabott cellában tartanak fogva – írja a Népszava.

Jarmist hét hónapig tartották házi őrizetben, ezután hagyta el Oroszországot. Mint mondja, Navalnij számára külön börtönt hoztak létre a börtönön belül. A barakkban rajta kívül még vannak vagy húszan, de tilos vele akár egy szót is beszélniük, ellenben utasították őket, hogy mindenhová menjenek utána és folyamatosan figyeljék.

Ennek ellenére sikerül időről időre videót kicsempésznie ügyvédei segítségével a börtönből, amelyeket harcostársai – mint Kira Jarmis – terjesztenek a közösségi médiában.

mára gyakorlatilag ledarálták A FÜGGETLEN OROSZ SAJTÓT, Navalnij már több mint egy éve börtönben van.

Nemcsak az Ekho Moszkvi rádióadó szűnt meg, de Oroszországban már tényleg nem maradt független sajtótermék. Az igazi újságírókat elzárták a munkavégzés lehetőségétől, és/vagy külföldre kényszerültek.

Sorra hagynak fel Putyin támogatásával azok, akik eddig mögötte álltak

A Népszavának nyilatkozó aktivista utalt arra, hogy az állam mindennap újabb elnyomó törvényeket vezet be. Például tizenöt évig terjedő börtönnel fenyegetik azt, aki „hamis információt” terjeszt az úgynevezett különleges katonai műveletről. A háborút már nem szabad háborúnak nevezni, de hát persze ettől még háború, és ezt az emberek is pontosan értik, ezért mennek ki tiltakozni.

A szankciók hatását egyelőre csak a nagyvárosokban érzékelik, de fokozatosan a távoli régiókba is eljut a felismerés. Lassan azok is felhagynak Putyin támogatásával, akik eddig mögötte álltak, mert nyilvánvaló, hogy ő a felelős mindazért, ami most történik. Egyetlen épeszű orosz sem tarthatja helyesnek az Ukrajna elleni háborút.

Az oroszok nyolcvan százaléka

azonnal leállítaná a háborút

Putyin támogatottsága harminc-negyven százalék körül lehet, és folyamatosan csökken, mert nem lehet nem észrevenni, hogy az országban napról napra rosszabb a helyzet. Kira Jarmis elmondta azt is, hogy Korrupcióellenes Alapítványuk rendszeresen készít közvélemény-kutatásokat. A háború kezdetétől napi internetes felmérést végeznek Moszkvában.

Ez persze nem mutatja az általános hangulatot az országban, mégis érdekes, hogy kezdetben a megkérdezettek fele ártatlannak tartotta a történésekben Oroszországot, de aztán napról napra nőtt azok aránya, akik szerint ő az agresszor.

A válaszadók négyötöde szerint azonnal le kell állítani a háborút és meg kell kezdeni a béketárgyalásokat.

A politikában 2013 óta van benne, amikor részt vett Alekszej Navalnij moszkvai polgármesteri kampányában. Később különböző okok miatt ötven napot töltött börtönben, amelyről börtönregényt írt, ez magyarul is megjelent.

