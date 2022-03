Amerikai tisztviselők egy 700 millió dolláros szuperjacht tulajdonjogát vizsgálják, amely jelenleg egy olasz tengerparti város dokkjában áll. A jachtról úgy vélik, hogy kapcsolatban állhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a New York Times.

Az Egyesült Államok hírszerzése nem vont le végleges következtetéseket a Seherezádé nevű szuperjacht tulajdonjogáról, azonban amerikai tisztviselők azt mondták, hogy találtak első jeleket arra, hogy az Putyinhoz köthető.

Az amerikai tisztviselőktől származó információ azután érkezett, hogy a The New York Times kedden arról számolt be , hogy az olasz hatóságok vizsgálják a hajó tulajdonjogát, és a legénység egy korábbi tagja azt mondta, hogy Putyin használja a jachtot.

Amerikai tisztviselők szerint Putyin keveset tartott a vagyonából a saját nevén. Ehelyett olyan otthonokat és hajókat használ, amelyek hivatalosan orosz oligarchák tulajdonában vannak.