Kis híján egy diákokkal teli kollégiumba csapódott a szovjet drón

A horvát kormányfő elmondása szerint mindkét fél tagadja, hogy az övék lenne az eredetileg szovjet gyártású, Tu–141 Sztrizs gyármányú felderítő robotrepülő. Andrej Plenković elmondta, hogy a drón Románia és Magyarország légterén keresztül ért Horvátországba, amelynek légterében hét percet repült, majd lezuhant.

A helyszínre kiérkező hatóságok a tó körüli zöldterületen egy három méter átmérőjű kráterre bukkantak, majd két ejtőernyőt, valamint egy drón roncsait is megtalálták. Emellett pedig negyven autó is megsérült. A kormányfő véleménye szerint ez nagy szerencse, ugyanis több étterem, szórakozóhely is található a közelben, valamint egy kollégium is, amelyben 7500 diák lakik.

Az eset nyomán Andrej Plenković úgy vélekedett, hogy az esetről tájékoztatni kell az EU összes vezetőjét, és meg kell erősíteni az együttműködést – írja a Jutarnji List horvát lap.

Korábban az Index részletesen beszámolt a Zágráb melleti Jarun-tónál lezuhant drónról. A horvát védelmi szervek képviselői rendkívüli ülésen tárgyalták az esetet péntek délelőtt. Közleményükben arról írtak, hogy a gép Magyarországról érkezett, és 700 kilométer per órás sebességgel, körülbelül 1300 méteres magasságon lépett be a horvát légtérbe.

