Agyonlőtték a New York Times volt újságíróját Irpinyben

Agyonlőtték a New York Times 51 éves tudósítóját az orosz megszállók a kijevi megyei Irpinyben vasárnap – számol be róla a TSN ukrán hírportál. Mint írják, egy másik kollégáját is találat érte, ő súlyosan megsebesült.

A kijevi rendőrség a Facebook-oldalán (a posztot azóta levették, mert egy holttestről is tartalmazott egy fotót, megvágva helyezzük el a bejegyzésről készült képernyőképet) azt írja, hogy a Romanivszki híd környékén nyitottak tüzet a megszállók a New York Times újságírójának gépjárművére.

Az 51 éves Brent Renaud a helyszínen életét vesztette, társa pedig megsérült.

A hatóságok most megpróbálják kihozni a holttestet a helyszínről.

Azt már az ukránok teszik hozzá kommentárként a posztban, a két tudósítónak azért kellett meghalnia, hogy ne tudjanak beszámolni, valós képet adni az ukrán–orosz konfliktusról.

Még a nemzetközi média újságíróit is képesek megölni azért, hogy ne mutassák meg az igazságot az orosz csapatok ukrajnai tétlenségéről (nem a terveknek megfelelően alakul az invázió – a szerk.)

– mondta a kijevi régió rendőrfőnöke, Andrij Nebitov, aki hozzátette azt is, hogy bár az újságírói szakma kockázatos, de a Tennessee-ben 1971-ben született Brent Renaud az életét adta azért, hogy megmutassa – mint fogalmaz – a megszálló kegyetlenségét és könyörtelenségét.

Fotó: A kijevi rendőrség Facebook-oldala

Másfél kilométer már halálos távolság a frontvonalon

Fegyvernemek sokasága jelent halálos veszélyt az ukrán főváros körül kialakult frontvonalon, az aktív harcok közelébe keverődők, legyenek civilek vagy katonák, bármikor aknavetők, rakéta-sorozatlövők és kézi lőfegyverek célpontjává válhatnak – olvasható már Kiss Dániel, az Index munkatársa helyszíni tudósításában. Az első védvonalon mozgó harcosokra a mesterlövészek jelentik a legnagyobb fenyegetést.

Hírösszefoglaló az orosz–ukrán konfliktusról – kövessék velünk a legfrissebb fejleményeket percről percre az Indexen!