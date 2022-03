Bűnözőket toboroznak zsoldosnak az oroszok „ukrajnai piknikre”

Az ukrajnai háború kezdetén az Index is hírt adott arról, hogy Volodimir Zelenszkij elnök a börtönből kiengedett raboknak is fegyvert adott a kezébe, amennyiben azok vállalkoztak a haza védelmére. Most a BBC jelentéséből kiderül, hogy az oroszok sem válogatnak az eszközökben, bűnözőket és egyéb kétes elemeket toboroznak zsoldosnak az „ukrajnai pikniknek” becézett invázióhoz. Apró különbség a két eljárás között, hogy utóbbi esetben nem a haza védelme a cél.

A brit közszolgálati médium megszólaltatott egy jelenleg is szolgáló zsoldost és egy korábban harcoló fegyverest – utóbbi pontos információkkal rendelkezik a toborzás körülményeiről –, akik betekintést engedtek a fizetett harcosok felfogadásának kulisszái mögé.

A most is szolgáló harcos arról beszélt, hogy a rejtélyes Wagner csoport obsitosait a Telegram nevű privát internetes üzenőcsatornán keresztül keresték meg a toborzók néhány héttel az invázió beindítása előtt. A szövegben „ukrajnai piknikre” hívták a jelentkezőket, és utalás történt az ízletes ukrán nemzeti eledelre, a „szalo” nevű szalonnára is.

Egyes hírek szerint a Wagner csoportot a Putyin belső köreihez tartozó, étteremtulajdonosból lett oligarcha, Jevgenyij Prigozsin pénzeli, aki ellen 2018 óta az FBI elfogatóparancsa van érvényben.

A felhívást azoknak címezték, „akiknek priusza van, adósságukat nem tudják törleszteni, el vannak tiltva zsoldostevékenységtől vagy nem rendelkeznek útlevéllel”. Továbbá egy ilyen mondatot is tartalmazott az üzenet:

Azokat, akik az Oroszországhoz csatlakozott területekről, tehát Luhanszkból, Donyeckből vagy a Krímből érkeznek, tárt karokkal várjuk!

A Wagner Group az egyik legtitokzatosabb szervezet Oroszországban. Hivatalosan nem is létezik, már csak azért sem, mert zsoldosként dolgozni nemcsak a nemzetközi, hanem az orosz joggal is ellentétes cselekedet. Ennek ellenére a BBC úgy tudja, ahogy az elmúlt hét évben, tehát a Krím orosz megszállása óta mintegy tízezren kötöttek a Wagner csoporttal legalább egy bevetésre szóló szerződést.

A BBC-nek nyilatkozó zsoldos arról beszélt, hogy a jelentkezőket csoportokba osztják, amelyek a GRU, az orosz katonai felderítés hivatásos katonáitól kapják meg a kiképzést.

Az utóbbi időben sokat enyhültek a jelentkezés feltételei – mondta a BBC informátora. – Ma már bárkit felvesznek, és ennek az az oka, hogy szükség van a profikra, ugyanis az orosz hadvezetés nagyon elégedetlen a hadköteles, többnyire tizenéves kiskatonák teljesítményével.

Az informátor azt is elmondta, hogy a most kialakítandó zsoldoscsapatok már nem a Wagner Group nevében harcolnak, hanem Sólymoknak (The Hawks, oroszul Szokol) nevezik őket. Ez arra vall, hogy szabadulni akarnak attól a negatív kicsengéstől, amit a Líbiában, Szíriában és Afganisztánban besározódott Wagner név hordoz. Az újoncokat a hírforrás szerint egy dél-oroszországi helység, Molkino közelében képzik ki, egy orosz katonai bázis tőszomszédságában.

De nemcsak titkos közösségi csatornákon, hanem hivatalos platformokon is folyik a toborzás, ilyen a VK nevű, „biztonsági őröket” szerződtető portál. A felhívásban célállomásként egy „közeli terület” szerepel, amely nyilvánvalóan Ukrajna, és az összes korábbi szovjet tagköztársaság lakóira vonatkozik, kivéve a georgiaiakat (grúzokat). Továbbá nincs semmiféle megkötés, ami azért érdekes, mert korábban a büntetett előítélet kizáró ok volt, mint ahogy az is, ha nem orosz az illető.

Szergej Sojgu orosz védelmi miszter – Vlagyimir Putyin legközelebbi bizalmasa, akivel vadászni és halászni is jár Szibériába az elnök – pénteken bejelentette, hogy a Közel-Keletről 16 000 önkéntes jelentkezett az orosz hadseregbe. Az is köztudott, hogy a Wagner csoport eddig legalább 400 zsoldost küldött Ukrajnába.

A BBC-nek nyilatkozó harcos elmondta, hogy a háború első napjaiban, Harkiv térségében végrehajtott küldetésükért 2100 dollárnak megfelelő zsoldot kaptak fejenként.

Katonai megfigyelők szerint a zsoldosok nyakló nélküli alkalmazása az orosz hadvezetés elkeseredettségének és elégedetlenségének a jele. Arról van szó, hogy a sok halálos áldozat, az egyes hírek szerint már legalább tizenkétezer elesett orosz katona miatt a hangulat egyre puskaporosabb a hátországban.

A zsoldosok ágyútöltelékként való alkalmazásával Putyin el akarja kerülni az orosz véráldozatok növekedését.

Moszkva mindig is kategorikusan tagadta zsoldosok igénybe vételét a háborúiban.

(Borítókép: Egy ukrán harckocsi készenlétben áll az orosz erőkkel vívott frontvonali ütközet közelében Ukrajnában 2022. március 12-én. Fotó: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES)