Orosz vegyi fegyverek bevetését is elképzelhetőnek tartja a NATO

Egyre nagyobb az aggodalom az orosz–ukrán háború körül. A NATO főtitkára szerint Oroszország akár vegyi fegyvereket is képes lenne bevetni a háborúban. Moszkva szerint azonban a Pentagon fejleszt halálos kórokozókat, amelyek megtizedelhetik az orosz hadsereget.

Egyre több nyugati tisztviselő aggódik amiatt, hogy Vlagyimir Putyin vegyi fegyverek bevetését rendelheti el Kijevnél. A brit sajtó szerint a szakértők úgy gondolják, fennáll a veszély, hogy az oroszok rendkívül nagy pusztítással járó csapást hajthatnak végre az ukrán fővárosban akkor, ha a „hagyományos fegyverekkel” nem sikerül bevenniük a fővárost.

A Welt am Sonntagnak adott interjújában Jens Stoltenberg NATO-főtitkár elmondta, hogy ő is tart attól, hogy Moszkva ilyen eszközökhöz folyamodik majd. Kiemelte, hogy ez háborús bűncselekmény lenne. Korábban Oroszország is vegyi és biológiai fegyverek bevetésével vádolta meg Ukrajnát. Stoltenberg szerint ez az állítás nem támasztható alá semmivel, és teljesen abszurd kijelentés.

A NATO-főtitkár egyértelműen üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is, kérve őt, hogy azonnal vessen véget a háborúnak, és hívja vissza a katonákat. Szerinte az lenne a legjobb, ha Oroszország a diplomáciai utat választaná. Kiemelte azt is, hogy a NATO nem fog beleavatkozni az ukrajnai harcokba.

Moszkva szerint a Pentagon fejleszt Ukrajnában

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a Pentagon halálos kórokozók létrehozására irányuló, Ukrajnában zajló kutatásokat támogatott. Elmondta, hogy erre bizonyítékuk is van. Állítása szerint az amerikai fél azt tervezte, hogy idén madarak, denevérek és hüllők kórokozóit kutatja katonai céllal, majd kiterjeszti a vizsgálatokat arra is, hogy az afrikai sertéspestis és a lépfene miként terjed a vándormadarak által.

Igor Kirillov, az orosz haderő sugárzás-, vegyi- és biológiai védelmi parancsnoka kijelentette: bizonyíték van arra, hogy a harkivi laboratóriumból több mint 140 olyan edényt szállítottak külföldre, amelyek denevérek ektoparazitáit tartalmazták.

A tábornok azt hangoztatta, hogy az amerikaiak célja olyan biológiai anyag előállítása, amely képes szelektíven célba venni különböző etnikai csoportokat, „különösen a szlávokat”. Beszámolója szerint az Egyesült Államoknak sikerült a kijevi, harkivi és odesszai biolaboratóriumok dokumentációjának és az ott tárolt bioanyagoknak nagy részét Lvivbe és Lengyelországba szállítani.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter antalyai sajtótájékoztatóján hivatalos magyarázatot sürgetett az Egyesült Államoktól a laboratóriumok működésére, amelyekben szerinte „etnikai irányultságú” biológiai fegyverek előállítását célzó kísérletek folytak.

A CDU szerint a NATO is beavatkozhat

Lehetségesnek tartja a NATO beavatkozását az ukrajnai háborúba a Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöke, Friedrich Merz. Ez azonban – véleménye szerint – csak akkor történhet meg, ha az oroszok célzott támadásokat indítanának az ukrajnai atomerőművek ellen.

A poltikus a Spiegelnek ezt azzal magyarázta, hogy abban az esetben, ha reaktorblokkokat érne találat, akkor az közvetlen fenyegetést jelentene.

Korábban az orosz fegyveresek már támadtak nukleáris létesítményre. Ilyen volt az Enerhodar területén található zaporizzsjai atomerőmű elleni támadás is, ahol hat reaktor található. Szerencsére akkor nem történt tragédia.

(Borítókép: Az ukrán területvédelmi erők tagjai fegyverekkel gyakorlatoznak Harkivban 2022. március 11-én. Fotó: Vaszilij Zslobszky / EPA / MTI)