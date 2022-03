Közelebb a békéhez, de még mindig tartanak a harcok

A hét utolsó napjának hajnalán az orosz légierő komoly rakétacsapást hajtott végre a Lviv közeli Javorivban egy katonai bázis ellen. Az ukránok a támadás után közölték, hogy az akciónaklegalább 35 halálos áldozata volt, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig azt mondta: a Kijevből áthelyezett magyar nagykövetség az incidens ellenére továbbra is Lvivben marad.

Egy hírszerzési forrás az Indexnek nyilatkozva azt mondta: a támadás egyértelműen arra vonatkozó jelzésként értelmezhető, hogy az oroszok nem fogják többé tolerálni azt, hogy a nyugati államok fegyvereket szállítsanak az ukránoknak. Maguk az oroszok azt állították, hogy külföldi zsoldosokat öltek meg a javorivi bázison. Rácz András Oroszország-szakértő az esettel összefüggésben arról beszélt: az orosz csapatok egyre inkább megközelítik az ország nyugati területeit is, vagyis előbb-utóbb Kárpátalját is el fogja érni a háború.

Küszöbön a Kijev elleni támadás

Az ukrán vezérkar délután arról számolt be, hogy az oroszok csapatok valószínűleg támadásra készülnek Kijev ellen, valamint hogy a belarusz csapatok is mozgolódnak a határ környékén. Később egy konvojt is levideóztak Homel közelében, de azt még nem tudni, hogy végül csatlakoznak-e a háborúhoz ők is.

Mindeközben a Dél-Ukrajnában lévő orosz haderők előrenyomultak, és megközelítették Ukrajna hetedik legnagyobb városát, Krivij Rihet is, miközben a közelben lévő másik nagyvárost, Mikolajivet is nagy erőkkel támadták. Herszonban pedig – amelyet a híresztelések szerint független állammá akarnak nyilvánítani az oroszok – tömegdemonstrációt tartottak vasárnap az ukránok.

A napokban jelent meg a hír, miszerint az oroszok egyre több zsoldost vetnek be Ukrajnában. Arról, hogy milyen szöveggel és hol toborozzák őket, ebben a cikkünkben írtunk.

Lelőttek egy újságírót Irpinyben

Vasárnap kora délután körbejárta a világsajtót a hír, miszerint a Kijev közeli Irpinyben megölték a New York Times újságíróját. Utólag kiderült, hogy a férfi, Brent Renaud már nem a New York Times alkalmazásában volt Irpinyben, azonban a halálának hírét megerősítették több forrásból is. Az ukrán városból pedig kitiltották a sajtó munkatársait, hogy ne forduljon elő több ilyen eset.

Hétfőn folytatódnak a béketárgyalások

Napközben több fejlemény is történt az orosz–ukrán béketárgyalásoknál is. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetője jelentette, hogy videós kapcsolaton keresztül jelenleg is dolgoznak a felek. Az ukrán politikus azt is elmondta, miért bízik benne, hogy előbb-utóbb sikerül megegyezést kötni az oroszokkal.

Mindeközben az orosz békedelegáció egyik tagja is pozitív fejleményekről számolt be, úgyhogy elképzelhető, hogy tényleg közeledtek az álláspontok. Vasárnap este ezzel összefüggésben az is kiderült, hogy hétfőn tartják a béketárgyalás negyedik fordulóját.

Újabb ukrán polgármestert raboltak el, az előzőt már le is váltották

Mindeközben az oroszok újabb polgármestert raboltak el azután, hogy szombaton elhurcolták Ivan Fedorovot, Melitopol vezetőjét. Fedorov helyére pedig egy másik polgármestert, az oroszbarát Halina Danilcsenkót helyezték, aki vasárnap már meg is jelent a kamerák előtt és tett egy bejelentést.

Miről beszélt Zelenszkij?

Volodimir Zelenszkij első szombati bejelentkezésében arra figyelmeztette a világot, hogy Oroszország most már nagyobb veszélyt jelent, mint Észak-Korea. Délután az ukrán elnök jelentette, hányan menekültek el a humanitárius korridorokon, valamint látogatást tett a sebesült ukrán katonáknál is.

Közölte azt is, hogy egy újabb humanitárius konvojt indítottak Mariupol felé. Ez végül nem jutott be a városba, de hétfőn ismét kísérletet tesznek majd erre.

Tényleg volt robbanóanyag a Zágrábban lezuhant szovjet gépen, és az is kiderült, hogy mennyi

Újabb fejlemények derültek ki annak a robotrepülőnek az ügyében is, amely csütörtök éjjel, Magyarország felett is áthaladva zuhant le Zágrábban. Mario Banozic horvát védelmi miniszter megerősítette az információt, miszerint valóban robbanóanyag volt a gépen, és az fel is robbant.

Utóbb az is kiderült – és cikkünkben is leírtuk –, hogy pontosan mennyi robbanóanyagról lehetett szó. A horvát köztévé az esetről azt írta: ha a repülőgép kemény talajba csapódik bele, akkor a robbanásnak katasztrofális következményei lehettek volna.

Mit csinál a NATO Ukrajnával?

A NATO főtitkára vasárnap arról beszélt: az utóbbi napokban megjelent híresztelések után elképzelhetőnek tartják akár azt is, hogy az oroszok vegyi fegyvert vetnek be Ukrajnában. Andrzej Duda lengyel elnök ugyanerről nyilatkozva azt mondta: ha ez megtörténik, akkor már a NATO-nak is el kell gondolkodnia azon, hogy mit reagál erre.

Pénzügyi válság jöhet Oroszországban, de a világ megúszhatja

Krisztalina Georgijeva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője is bejelentést tett vasárnap, és azt mondta: Oroszországot hamarosan eléri a pénzügyi válság, de szerinte ez lokális kiterjedésű marad, és legfeljebb a szomszédos országok fogják érezni a hatásait, nem az egész világ. Mindemellett biztos, hogy az oroszellenes szankciók jelentős hatással lesznek a globalizációra és a nemzetközi politikára.

Vasárnapi percről percre közvetítésünk bejegyzései itt olvashatók.

(Borítókép: az ukrán származású Alexander Klimanov Pennsylvaniából érkezett, hogy a seregben harcoljon. Fotó: Clodagh Kilcoyne / Reuters)