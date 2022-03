Küszöbön a megállapodás Oroszország és Ukrajna között?

A harcok továbbra is dúlnak az ukrán területeken, Mariupol városát humanitárius katasztrófa fenyegeti, és az orosz csapatok offenzívája halad tovább. Azonban úgy tűnik, fordulat következhet be az orosz–ukrán egyeztetéseken: az előző eredménytelen tárgyalásokat követően az ukrán és az orosz fél is bizakodásának adott hangot. Vasárnap bejelentették, hogy hétfőn folytatódnak a béketárgyalások.