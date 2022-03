A legmodernebb amerikai harci repülőgépekből vásárolhat Németország

A szövetségi kormány azt tervezi, hogy az atomfegyverek célba juttatására is alkalmas amerikai harci repülőgépből legfeljebb 35 darabot vásárol a több mint 40 éve bevezetett Tornado modell lecseréléséről szóló programban.

Ennek végrehajtását a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) közös koalíciós szerződése is előírja. Németországban már régóta tervezik az elöregedő harcigép-flotta cseréjét.

Az F–35-ös beszerzése ellen korábban azzal érveltek a kormányzaton belüli vitákban, hogy hátráltathatja az európai katonai repülőgépek új nemzedékének kifejlesztésére indított német-francia-spanyol programot (FCAS).

Ezt a modell ugyanakkor több európai NATO-partner is használja, melynek köszönhetően nagyobb hatékonyságra és szinergiahatások kiaknázására is lehetőség nyílhat. Egyúttal azt is biztosítja, hogy a német légierő megfeleljen az úgynevezett nukleáris részvétel elvének.

A flotta modernizációjának az Ukrajna elleni orosz invázió is, amelynek hatására a német szövetségi kormány elhatározta: szakít a hidegháború óta folytatott visszafogott haderő-fejlesztési politikával, és felállít egy százmilliárd eurós korszerűsítési alapot – adta hírül az MTI.