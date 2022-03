A biztonsági személyzet sztrájkol, Frankfurt repülőteréről nem indulnak a járatok

A legnagyobb németországi légikikötőben a teher- és utasbiztonsági dolgozók hajnali 2 órakor kezdték meg a munkabeszüntetést – közölte a Verdi szakszervezet szóvivője reggel.

A sztrájk a Verdi és a szövetségi légiközlekedésbiztonsági szövetség (BDLS) közötti szerződéssel kapcsolatos vita része.

A szakszervezet országszerte mintegy 25 ezer biztonsági dolgozó új szerződéséről tárgyal a munkáltatói szövetséggel.

Az eddigi tárgyalások három fordulója nem vezetett eredményre.

Frankfurt mellett Hamburgban, Stuttgartban és Karlsruhe/Baden-Baden repterén is sztrájk várható. Németország második legnagyobb légikikötőjében, Münchenben már március tizennegyedike óta sztrájkol a személyzet.

A Frankfurt repülőtér közleménye szerint minden induló járatot töröltek, de a létesítményt üzemeltető Fraport korábban is arra kérte azokat az utasokat, akik Frankfurtban akartak felszállni, hogy ne utazzanak a repülőtérre. Ezt a most kiírt Facebook-bejegyzésükben is kihangsúlyozták.

A Frankfurton keresztül átszálló utasok számára sürgősségi szolgálatot vezettek be, az ott dolgozókat mentesítették a sztrájk alól – közölte a Verdi szóvivője.

A további tárgyalásokra szerdán és csütörtökön kerül sor.

A szakszervezet követelései között szerepel az órabérek legalább egyeurós emelése is.