Az Európai Unió kedd reggel hivatalosan elfogadta a negyedik Oroszország elleni szankciócsomagot, amely magában foglalja a vagyonok befagyasztását, az orosz energiaszektor korlátozását és Roman Abramovics utazási tilalmát is többek között – számolt be a The Guardian.

A szankciók közé tartozik:

Az EU importtilalma számos acélterméket érint.

Új beruházások tilalma az orosz energiaszektorban (kivétel a polgári atomenergia és bizonyos energiatermékek EU-ba történő importja).

A 300 euró feletti luxuscikkek (például: luxusautók, ékszerek) uniós exporttilalma.

Oroszország és orosz vállalatok korlátozása, aminek következtében további hozzáférést veszítenének az EU pénzügyi piacaihoz.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főnöke azt nyilatkozta:

Ez a negyedik szankciócsomag újabb nagy csapás az orosz gazdasági és logisztikai bázisra, amelyre Oroszország támaszkodik Ukrajna inváziójának végrehajtása során.

A Chelsea tulajdonosát, Roman Abramovicsot is felhozták az ülésen, ahol „orosz oligarchának” nevezték, aki hosszú és szoros kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyinnal. A vele kapcsolatos szankciókat a keddi nap folyamán jelentik be az Európai Unió hivatalos lapjában, ahol további részletek várhatóak.

A szankciócsomag több mint 600 orosz állampolgárt céloz meg, és Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter „történelmi döntésnek” nevezte – számolt be a CNN. A miniszter szerint ez az legerősebb szankciócsomag, amelyet az Európai Unió valaha is elfogadott történetében.

Magyarország nem érintett

Az elmúlt négy napban nagyon komoly viták zajlottak Brüsszelben, egy újabb, Oroszországgal szembeni szankciós csomag elfogadásáról – kezdte Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-videó-bejelentkezését, amelyben az új uniós szankciókról beszélt.

„A magyar energiaellátás biztonságban van”

– mondta a külügyminiszter, aki szerint a legnagyobb vita az unióban arról szólt, hogy a szankciók mennyiben érintsék az orosz energiaszektort és az Európába irányuló energiaszállításokat. A diplomata felsorolta, melyek voltak azok a pontok, amelyek mellett kiállt a magyar küldöttség:

Nem engedtük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Nem engedtük kockáztatni a magyarországi energiaellátás biztonságát.

(Borítókép: Josep Borrell, az Európai Unió külügyi vezetője beszél az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2022. március 8-án. Fotó: Frederick FLORIN / AFP)