Zelenszkij: Oroszország az ukrán hadsereg egyik fegyverszállítója

Volodimir Zelenszkij videóüzenetben beszélt az orosz katonákhoz, akiknek választási lehetőséget adott, egyúttal megadásra szólította fel őket. Az ukrán elnök azt is közölte, mennyi veszteséget okoztak a megszálló erőknek, valamint arról is beszélt, hogy Oroszország az ukrán hadsereg fegyverszállítójává vált.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlenül az orosz katonákhoz szólt videóüzenetében kedd reggel.

Orosz katonák! Hallgassatok nagyon figyelmesen! Orosz tisztek, már megértettétek: nem vesztek el semmit Ukrajnától. Életeket ontotok ki, sokan vagytok, de a ti életeteket is elveszik. De miért kellene meghalnotok? Milyen okkal? Tudom, hogy élni akartok

– kezdte Zelenszkij, hozzátéve, hogy pontosan tudja, mit gondolnak az orosz katonák a háborúról, erről a gyalázatról, egyúttal esélyt, választási lehetőséget adott a megszálló erőknek.

Az ukrán nép nevében esélyt adunk nektek. Esélyt a túlélésre. Ha megadjátok magatokat a csapatainknak, úgy bánunk veletek, ahogy az emberekkel kell: tisztességesen

– mondta Zelenszkij, aki közölte, hogy Oroszország eddig nyolcvan harci repülőgépet veszített, és a lezuhant helikopterek száma is közeledik a százhoz.

Az oroszok Ukrajna fegyverszállítói lettek

Egyúttal arról is beszélt, hogy az ukrán hadsereg egyik fegyverszállítója Oroszország lett, mivel annyi fegyvert és felszerelést hagynak hátra a harcokban.

Az ukrán elnök ezek mellett törvénytervezetet nyújtott be a parlamentnek, amely szerint egy hónappal meghosszabbítják a jelenleg március 24-ig érvényes hadiállapotot. Arról is beszélt, hogy kedden folytatódnak a béketárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között, és az ukránok célja továbbra is az, hogy a háború tisztességes békemegállapodással érjen véget.

Kirilo Timosenko, az elnöki iroda helyettes vezetője szerint a háború kezdete óta csaknem 150 ezer civilt tudtak biztonságos helyre vinni az orosz támadás vagy ellenőrzés alatt álló területekről, a kimenekítés összesen 26 humanitárius folyóson zajlott sikeresen. Sőt a hevesen ostromolt Mariupol kikötővárost is el tudta hagyni több mint 160, magántulajdonban lévő személyautó.

Folyamatosan követjük az orosz–ukrán háború eseményeit, keddi percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij. Fotó: Press Service / Handout / REUTERS / File Photo)