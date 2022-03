„Soha nem fogsz egyedül inni” – ezek a szavak lógtak egy ikonikus kelet-ukrajnai, harkovi kocsma felett, amelyet Ernest Hemingway emlékére „Hemingway” névre kereszteltek el.



Nemcsak a névvel tisztelegtek az amerikai író előtt, hanem egy róla mintázott szobor is volt a bejáratnál. A BBC azt is megírta, hogy igencsak népszerű volt a város fiataljai között az említett pub, ahol még Ukrajna egyik legismertebb költője, Serhiy Zhadan is gyakran fellépett.

De a legújabb orosz lövöldözés folyamán teljesen megsemmisült. A város ügyészsége szerint ketten meg is haltak a támadásban.

A Hemingway bár tulajdonosa, Kostiantyn Kuts a BBC-nek elmondta, hogy a sztrájk idején nem tartózkodott a bárban a személyzet, az elhunytak pedig a kocsma feletti lakásokban voltak.