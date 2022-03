Az ukrán kormány egyik tanácsadója szerint a háborúnak májusra be kell fejeződnie, mert Oroszország kifogy az invázió fenntartásához szükséges forrásokból – számolt be a The Guardian. Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadója ezt mondta:

Szerintem legkésőbb májusban, május elején meg kell kötni a békeszerződést, talán jóval korábban, meglátjuk, a legkésőbbi lehetséges időpontokról beszélek.

A pontos időzítés attól függ, hogy a Kreml mennyi erőforrást hajlandó lekötni a konfliktusra, és megkockáztathatja-e, hogy további csapatokat használ fel az invázió megindítása óta elveszett katonák kiegészítésére:

Most útelágazáshoz értünk: vagy nagyon gyorsan, egy-két héten belül megkötik a békemegállapodást csapatkivonással és mindennel együtt, vagy az oroszok megpróbálnak összeszedni mondjuk néhány szíriait, és ha őket is megöljük, akkor április közepéig vagy április végéig lesz megállapodás

– folytatta. A feltevését, hogy Oroszország megpróbálhatna szír zsoldosokat bevetni, alátámasztotta a Szíriai Emberi Jogok Megfigyelőközpontjának jelentése, amely szerint Oroszország 40 000 önkéntes katonát vett be közel-keleti szövetségesétől.