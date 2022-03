Soha nem látott vírustörzset azonosítottak két fertőzöttnél Izraelben

Izraelben a fertőzési együttható (R) folyamatos növekedéssel lassan megközelíti az 1-et, az egészségügyi minisztérium jelenlegi adatai szerint már 0,9, ami azt jelzi, hogy lassul a járvány visszaszorulása. Az R ráta január 29-től február 24-ig 0,8 alatt volt. Szerda reggel az egészségügyi minisztérium két olyan fertőzöttet talált, akik olyan új vírustörzset hordoznak, melyet még nem azonosítottak és vizsgáltak korábban a világon.

A tárca szerdai adatai szerint jelenleg a kórházakban fekvő 789 beteg közül 335-nek súlyos az állapota, 151-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 23-an műtüdővel lélegeznek – írja az MTI.

Kedden csaknem 58 ezer teszt elvégzésével 6310 új vírushordozót azonosítottak, 10,93 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 37 557 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 15 762-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

A koronavírus-járvány kezdete óta 3 734 462 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a mintegy 9,4 millió lakosú országban.

Továbbra is erősen fertőzött 88 település

Izraelben jelenleg 88 település továbbra is az „erősen fertőzött” kategóriában van, 56 helység minősül közepesen, 48 pedig enyhén fertőzöttnek, s 88 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.

Tavaly december vége óta 6 700 861, ötévesnél idősebb embert – az ország lakosságának 72,06 százalékát – oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 469 410-en három oltást kaptak, és 736 786-an adatták be maguknak a negyedik – azaz a második emlékeztető – oltást is.

Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 401-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 38-an vesztették életüket, ami 60 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.

(Borítókép: Maszkos férfi Jeruzsálemben 2021. november 30-án. Fotó: Abir Szultan / EPA / MTI)