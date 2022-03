Orbán Viktor: A mai napon átlépi a 450 ezret a Magyarországra menekültek száma

A bejegyzésből kiderül, hogy a kormányfő Pintér Sándor belügyminiszterrel végigjárta azokat az intézményeket, rendőri és katasztrófavédelmi intézményeket, amelyek kulcsszerepet játszanak a menekültek ellátásában.

Azt látom, hogy a koordináció jól működik. A mostaninál nagyobb számú menekült koordinált elhelyezésére és ellátására is képesek vagyunk. Köszönetet is mondok a rendőreinknek és a katasztrófavédelem munkatársainak

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a kisvárdai kórházba is ellátogattak.

Mint mondta, a krími háború idején is ezt a kórházat jelölték ki az esetleges sebesültek ellátása céljából, és most is kijelölték őket, hogy amennyiben beteg menekültek érkeznek, akkor ebben az intézményben elláthassák őket.

Felkészült a személyzet, hogy a mainál nagyobb számban is el tudja látni a bajbajutottakat. Kisvárda környékén sok a menekült, és rengeteg a gyermek. Köszönetet mondok a kisvárdaiaknak, akiknek nagy a szívük, és nagyon sok gyermeket helyeztek el a városban. Úgy látom, hogy a következő hetekben is képesek leszünk arra, hogy minden bajbajutottnak segítséget nyújtsunk

– mondta Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök ellenőrzést tart 2022. március 17-én abban a nyíregyházi rendészeti központban, ahol a katasztrófavédelem és más állami szervek a nap 24 órájában koordinálják a menekültekkel kapcsolatos feladatokat. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)