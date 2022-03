Kijevből jelentjük: ráuntak a tétlenkedésre a civilek, tartják a lelket a fővárosban

Arról az Index is beszámolt, hogy a háború sem tudta eltörölni a nőnapot az ukrán fővárosban, de mivel a város lakosságának a fele már elmenekült, utólag kiderült, a virágkereskedők túlvásárolták magukat tulipánokból.

Bár elvétve látni még üzemelő virágboltokat is, az akció szervezője az Indexnek elmondta: nem akarták, hogy kárba menjen a sok virág, így kitalálták, hogy a látványos „címerfestéssel” fejezik ki azt, kitartanak, ahogy azt is, hogy békeszerető nép az ukrán. Hozzátette csöndben: a virágkereskedés nem éppen a legjobb üzlet, de a városban maradt vállalkozók igyekeznek vagy saját forrásaikat használva segíteni, vagy más irányt találni üzleteiknek, ezzel is életben tartva Kijev és az ország gazdaságát.

Ez összefüggésben van azzal is, hogy péntekre elkészült egy digitális térkép, amely a fővárosban nyitva lévő boltokat, üzleteket jelöli. Étel továbbra is van, a nagy élelmiszerüzletekben sok polc roskadásig van tömve, itt-ott üresednek a népszerűbb termékek tárhelyei.

Az utóbbi hetekben sokaknak leginkább a tétlenség ment az agyára, így érezhető, hogy mindenki próbálja elfoglalni magát, különben a várakozás teljesen kikészíti az idegeit. Aktivizmus, önkéntesség, munka, barátokkal, családdal való időtöltés – ezzel ütik el az időt, akik már nem bírnak egy helyben maradni. Jó hír volt az is, hogy a minap visszatért a helyi ételfutárcég, bár be kell állni a digitális sorba, ha valaki például hamburgerhez akar jutni. Igény már van, a kínálat még gyengélkedik.

Ma vettem igénybe először taxit, amióta Kijevben tartózkodom. Furcsálltam is a mobilos applikációban, hogy a sofőr négy éve tagja a cégnek, de csak ötvenhétszer teljesített fuvart. Mint kiderült, Szerhij csak az utóbbi négy napban kezdett el igazán „ukrán uberezni”, főállásban ugyanis a Kijevtől mintegy 80 kilométerre fekvő, Bila Cerkva (Fehér Templom) városának önkormányzati képviselője.

