Volodimir Zelenszkij: Az oroszoknak azonnal le kell ülniük tárgyalni

Az ukrán elnök arra figyelmeztette az oroszokat, ha nem kezdik el komolyan venni a béketárgyalásokat, akkor olyan veszteségeket szenvednek el, amelyeket generációkon keresztül éreznek.

Ideje találkozni, ideje beszélni. Ideje visszaállítani a területi integritást, igazságot szolgáltatni Ukrajnának. Máskülönben az orosz veszteségek olyan nagyok lesznek, hogy azt több generáció alatt sem heverik ki

– fogalmazott Zelenszkij a The Guardian tudósítása szerint. Megjegyzendő, hogy a „találkozni” kifejezéssel az ukrán elnök vélhetően arra utalt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szeretne négyszemközt egyeztetni.

Zelenszkij beszédében elismerte, hogy heves harcok zajlanak Harkiv és Izjum térségében, de – állítása szerint – egyelőre visszaverik az orosz támadásokat. Ezenkívül Mariupol védőinek is megköszönte, hogy továbbra is kitartanak, valamint azt is közölte, hogy a városban lebombázott színház alól még most is zajlik a sérültek kimenekítése (halálos áldozatról viszont még mindig nem tudnak).

Az ukrán elnök elmondta, hogy az oroszok a legtöbb ostromlott városnál megakadályozzák, hogy a humanitárius segítség bejusson a településekre.

Ez szándékos taktika. Egyértelmű parancsot kaptak, mindent meg kell tenniük azért, hogy humanitárius katasztrófát okozzanak az ukrán városokban, és ezzel elérjék azt, hogy a lakosság együttműködjön a megszállókkal. Ez háborús bűn

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij 2022. március 18-án. Fotó: Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP)