Nem sokáig kapni majd 10 millió forint körül óvóhelyet

Ez az 1500 a lakosság töredékének befogadására lenne alkalmas, ezért az ukrajnai háború miatt jelentősen megnőtt a bunkerek iránti kereslet Szlovákiában.

Egy kétszemélyes óvóhely körülbelül 30 ezer euróba (közel 12 millió forintba) kerül, de várhatóan ez az ár emelkedni fog.

Szlovákiában 1500 ellenálló és gázbiztos búvóhely van, ennek negyede Pozsonyban, a többi Szlovákia különböző városaiban, írja a szlovák lap. Júlia Andrejčíková a belügyminisztériumtól elmondása szerint, ezek az óvóhelyek 250 ezres kapacitással rendelkeznek.

Pozsonyban a lakosság 11 százalékát tudnák befogadni, ez 45 ezer embert jelent, Kassán pedig mindössze 25 ezer embert, Nagyszombatban 6120 férőhely lenne 62 700 lakosra.

Éppen ezért megnőtt a kereslet a magán óvóhelyek iránt.

A kereslet az elmúlt napokban a többszörösére nőtt - mondta Alojz, egy árvai bunkergyártó, hozzátéve, hogy két hónapot kell várni, hogy óvóhelyhez jussanak az érdeklődők. Szerinte ezeken az óvóhelyeken egy nukleáris robbanást is túl lehetne élni, a sugárzás ellen is védenek a bunkerek. Megjegyezte, nem elegendő a bunkerek felépítése, biztosítani kell a légszűrést, az ivóvízellátást, a hulladékkezelést is.

A cég különféle méretekben gyárt bunkereket, a legkisebb két személy, a legnagyobb pedig tíz ember befogadására alkalmas.

A háború miatt más országokban is megnőtt a kereslet a bunkerek iránt.