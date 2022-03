Az ukrán hírszerzés szerint merényletet terveznek Putyin ellen

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlege szerint

az orosz politikai és üzleti eliten belül kialakult egy befolyásos emberekből álló csoport. A céljuk az, hogy eltávolítsák a hatalomból Putyint, amint csak lehet, és a Nyugattal helyreállítsák a gazdasági kapcsolatot, amely az ukrán háború miatt megsemmisült

– írták.

A bejegyzésben azt is említették, hogy ez a csoport mérgezéssel (amelyet akár egy gyors lefolyású betegségnek is álcázhatnak) vagy egy „baleset” révén próbálhatja meg likvidálni az orosz elnököt. Ráadásul – állításuk szerint – már az is megvan, hogy ki örökölhetné meg Putyintól a hatalmat:

Alexander Bortnyikov, az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) igazgatója.

Ezzel összefüggésben azt írták, hogy Bortnyikov az utóbbi időben kegyvesztett lett Putyinnál amiatt, hogy az FSZB megalapozatlan értesüléseket közölt Ukrajnáról és arról, hogy mire számíthatnak az oroszok, ha megtámadják az országot.

Az ukrán hírszerzés végezetül azt állította, hogy az információ az orosz Biztonsági Szolgálat köreiből szivárgott ki hozzájuk. Szerintük ez annak a jele lehet, hogy az FSZB próbálja csökkenteni a Putyint támogató Ramzan Kadirov csecsen elnök befolyását (ezzel kapcsolatban azt is megjegyezték: elképzelhető, hogy azért tűntek el Kijev közelében a csecsen kommandósok, mert az orosz elnök védelmére irányították át őket), vagy hogy közvetve így próbálnak együttműködést létesíteni az ukrán hatóságokkal.

Könnyen lehet persze, hogy mindez csak álhír, amivel az ellenségeiket akarják megtéveszteni, vagy azt akarják elérni, hogy az orosz elnök még inkább bizalmatlanná váljon a saját környezetével szemben. Az mindenesetre már korábban is kiderült, hogy az orosz elnök már a háború előtt is nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket tett az önvédelme érdekében, és – állítólag – sok esetben az ételeit is egy gyerekkori barátja kóstolja meg előtte.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. február 4-én. Fotó: Matthew Stockman / Getty Images)