Peking semmilyen katonai segítséget nem nyújt Oroszországnak az ukrajnai háborúban, így az ezzel ellentétes információk hamisak – jelentette ki a CBS amerikai hírtelevíziónak adott interjújában Kína washingtoni nagykövete.

Csin Kang a csatornának elmondta, hogy országa csak élelmiszert, gyógyszert, hálózsákot, valamint tejport szállít a fegyveres konfliktusban részt vevő két fél számára, fegyvert azonban nem.

A diplomata egyúttal azt is leszögezte: Kína továbbra is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy enyhüljön a szembenállás. Az AFP hírügynökség szerint a nagykövet ugyanakkor arra nem tért ki, hogy Peking a jövőben is tartaná-e magát ezen álláspontjához.