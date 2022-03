Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap déli hadműveleti tájékoztatójában közölte, hogy a Belarusz Köztársaság támadásra készülhet Ukrajna ellen.

Az erről szóló hírek már a háború kezdete óta vissza-visszatérnek. Most azt írták, hogy látják a „támadási előkészületek jeleit is: már nemcsak az orosz csapatok készülnek támadni – mint eddig –, hanem a belaruszok is.

A belarusz csapatok közvetlen csatlakozása Oroszország Ukrajna elleni agressziójához az egyszerű katonák és a belarusz emberek többségének akarata ellenére történik. Ez végzetes hiba lesz Aljakszandr Lukasenkától

– írták.

Az ukrán hadsereg korábban azt állította, hogy a belarusz katonák nem akarják megtámadni őket, és ezért nem indult még meg az offenzíva.