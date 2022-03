A béketárgyalásoknak előre kell haladniuk azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozhatna – ezt mondta az Independent szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Ahhoz, hogy a két elnök találkozójáról beszélhessünk, először muszáj elvégezni a házi feladatot. Megbeszéléseket kell tartani, és meg kell egyezni bizonyos dolgokról

– mondta a szóvivő, majd azt is hozzátette: a béketárgyalásokon egyelőre „nem sikerült jelentős előrelépést megvalósítaniuk” ennek érdekében.

A béketárgyalásoknak több fordulóját is megtartották már, hétfőn is egyeztettek egymással a felek, de nem sok eredménnyel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már korábban is azt mondta, hogy szeretne személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal, mivel szerinte csak ez vethet véget a háborúnak.

Egyesek szerint azonban az oroszok csak az időt akarják húzni a tárgyalásokkal, és félre akarják vezetni az ukránokat, mielőtt egy újabb nagy támadást indítanának.