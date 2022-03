Vádat emeltek a karneváli felvonulásba hajtó autós ellen Belgiumban

A hírportál szerint a vizsgálóbíró hétfőn kihallgatta az autó vezetőjét, akit ezután hivatalosan őrizetbe is vettek. A fiatal férfi ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt emeltek vádat. Az autó utasát – a sofőr unokatestvérét – segélynyújtás elmulasztásával vádolják, de óvadék ellenében szabadon engedték. A férfi azt állítja, hogy aludt, amikor az incidens megtörtént.

A Brussels Times azt írta, hogy a sofőr alkoholszondája negatív, az utasé viszont pozitív eredményt mutatott. Ignacio de la Serna, a monsi ügyészség munkatársa azt nyilatkozta a hírportálnak, hogy az alaposabb vérvizsgálat fogja megmutatni, hogy a tragédiában szerepet játszhatott-e bármilyen bódítószer. Az eredményeket várhatóan a következő napokban jelentik be.

A francia nyelvű belga rádió- és televízió (RTBF) hírportálja kedden arról tudósított, hogy az autó vezetője elismerte, a megengedettnél nagyobb sebességgel, 50 kilométer per óra helyett 90 kilométer per órával hajtott. Azt vallotta, hogy amikor az incidens megtörtént, sokkos állapotba került ezért folytatta útját. Az RTBF információi szerint az autó fékezett az ütközés elött – számolt be az MTI.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a vallóniai La Louviére városkában vasárnap hajnalban nagy sebességgel a karneválozó tömegbe hajtott egy autó , hatan a helyszínen meghaltak, több mint harmincan megsebesültek. Az autós megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a rendőrség feltartóztatta.

(Borítókép: Emberek állnak egy baleset helyszíne körül a dél-belgiumi Strépy-Bracquegnies településen 2022. március 20-án. Egy autó a karneválozó tömegbe hajtott hatan meghaltak és több mint harmincan megsebesültek. Egyelőre nem tudni szándékos gázolás történt-e. Fotó: MTI/EPA)