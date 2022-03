Molotov-koktélos partizán, tankostul kapituláló orosz katona, kárpátaljai diverzánsok

A már hetek óta ostromlott Mariupol még mindig tartja magát, és a városból is tovább folyt az evaukáció kedden. A városban látható pusztításról is érkezett egy videó napközben, és arról is, amint az ukránok tankokkal védekeznek az utcákon.

Nem sokkal jobb a helyzet az oroszok által elfoglalt Herszonban sem. Úgy tudni, már hiány van élelemből és gyógyszerekből is a városban, miközben az oroszellenes demonstrációk annak ellenére is folytatódtak, hogy hétfőn az orosz katonák belelőttek a tömegbe.

Fontos fejlemény volt az utóbbi 24 órában, hogy az ukránok felszabadították a Kijevtől nyugatra levő Makariv községet. Ez hosszútávon még akár azt is eredményezheti, hogy az orosz erőket teljesen visszaszorítják a főváros mellől – vagy ha nem vonulnak vissza időben, akkor akár be is keríthetik őket (egyesek szerint ez már meg is történt).

Kedd este Kijev egyik kerületét, Obolonyt is tüzérségi támadás érte (ebben a támadásban egy ember meghalt és három megsérült), miközben a Kijevtől keletre lévő Brovarit is bombázták az oroszok. A kelet-ukrajnai Pavlohrad városban az orosz erők rakétája megsemmisített egy vasútállomást, ennek következtében 15 tehervagon kisiklott és egy ember meghalt.

Alacsony a morál, tankostul adta meg magát a katona

A nyugati hírszerzés szerint az orosz katonák morálja már nagyon alacsony szinten van. Akár igaz a híresztelés, akár nem, annyi biztos, hogy kedden olyasmi történt, amit eddig nem láttunk: egy orosz katona tankostul adta meg magát az ukránoknak, amiért 10 ezer dollár üti majd a markát.

Molotovos partizán, a diverzánsok már Kárpátalján vannak

Kijevben tartózkodó munkatársunk egy Molotov-koktélos partizánt kérdezett meg arról, hogy miként élte meg a háborút.

Azonban a másik oldalon sem maradtak tétlenek a frontvonal mögött tevékenykedők: olyannyira, hogy most már Kárpátalján is elfogtak egy orosz diverzáns csoportot.

Rakéták, vegyi fegyverek, felkészült az atomerőmű

Az oroszok a háború kezdete óta már legalább 1100 rakétát lőttek ki. Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter kedden ezzel összefüggésben azt mondta, hogy az oroszok már legalább 135 kórházat rongáltak meg, ezek közül 10-et teljesen tönkre is tettek.

Joe Biden amerikai elnök pedig azt mondta, hogy szerinte ezek mellett a moszkvai kormány biológiai vagy vegyi fegyverek bevetését is fontolgatja. Mindeközben a rivnyei atomerőmű személyzete jelezte, hogy felkészültek egy támadásra az oroszok részéről.

Elcsendesült az ukrán elnök, békének se híre, se hamva

Volodmir Zelenszkij ukrán elnök az eddigiekhez képest viszonylag keveset hallatott magáról kedden, bár így is volt egy telefonhívása Ferenc pápával. Arról viszont, hogy bármiféle előrelépés történt volna a béke érdekében, egyáltalán nem lehetett hallani se tőle, se mástól.

Zajlik a gazdasági háború, Anonymous akcióban

Folytatódott az Oroszország elleni gazdasági háború is: kedden újabb cégek vonultak ki, köztük a Strabag, az Oriflame felfüggesztette tevékenységét az orosz piacon. A Nestlé továbbra is maradt Oroszországban, őket viszont az Anonymous nevű hekkercsoport büntette meg azzal, hogy feltörte az adatbázisukat és kiszivárogtatott fontos információkat.

Senki sem lesz a nyertese ennek, egyre több a menekült

Az ENSZ főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a háborút senki sem tudja megnyerni, az oroszok sem foglalhatják el házról házra Ukrajnát.

A hatóságok szerint az ukrán-magyar határt az előző nap körülbelül hatezer ember lépte át. Ezzel összefüggésben nemrég egy 17 éves lány mesélte el azt, hogy miként menekült át egyedül Magyarországra.

Az ENSZ lengyelországi szervezete mindeközben azt közölte, hogy legalább félmillió menekültnek pszichológiai segítségre lehet szüksége, közülük pedig több tízezren küzdhetnek nagyon súlyos problémákkal.

Az ukrán külügy több segítséget kért Magyarországtól

Kedden az ukrán külügyminisztérium is jegyzetet küldött a magyar külügynek, szerintük ugyanis Magyarország nem áll ki elég határozottan mellettük. Mindeközben a magyar miniszterelnök egy hosszabb jegyzetet írt háborúról és békéről.

(Borítókép: Egy ukrán katona a törmelékek között sétál a Retroville bevásárlóközpontban 2022. március 21-én. Fotó: Aris Messinis / Afp)