Újra lesz fegyveres bűnözés elleni rendőri egység New Yorkban

Eric Adams New York-i polgármester ismét felállítja a városban azt a fegyveres bűnözés elleni rendőri egységet, amelyet még 2020-ban szüntettek meg a George Floyd halála utáni tüntetésekkor – adta hírül az MTI az amerikai National Review alapján.

A most újból felállított egység létszámát és hatáskörét is bővítik, tevékenységét pedig a város további öt körzetére kiterjesztették. A cél ugyanakkor az, hogy a tízmilliós New Yorkban összesen harminc ilyen egység működjön.

A szomszédsági közbiztonsági csoportoknak nevezett speciális rendőri egységek már a múlt héten megkezdték a munkát.