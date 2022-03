Idaho kormányzója aláírta az abortuszt szigorító törvényt

Idaho kormányzója aláírta azt a tagállami jogszabályt, amely a Texas államban korábban elfogadott törvényhez hasonlóan a várandósság hatodik hetét követően megtiltja a művi terhesség-megszakítást, és lehetővé teszi a jogszabály bírósági peres eljárásban történő kikényszerítését az alkotmánybírósági fellebbezés elkerülése érdekében - az AP amerikai hírügynökség információi alapján hozta le az MTI.

Brad Little, idahói republikánus kormányzó döntése értelmében

a meg nem született magzat családtagjainak számító személyek beperelhetik azt az orvost, aki a tagállamban abortuszt hajt végre a magzat szívverésének első észlelését követően.

Az aláírás ellenére a kormányzó aggodalmának adott hangot a törvény alkotmányosságával kapcsolatban, és kiemelte, „együttérzek minden idahói lakossal, aki szeretné megvédeni a még meg nem született kisbabája életét." Ezt írta Brad Little abban a levélben, amelyet Janice McGeachin kormányzóhelyettesnek küldött, aki az idahói állami szenátus elnöke is egyben.

Ugyanakkor a kormányzó hozzátette: „Bár támogatom a magzatok életét védő politikát ebben a jogszabályban, attól tartok, hogy ez a legújabb civil jogi kezdeményezés rövid úton alkotmányellenesnek és rövidlátónak bizonyul".

A konzervatív tagállamnak tekintett Idahóban elfogadott törvény 30 nappal az aláírását követően hatályba léphet, de támogatói bírósági felülvizsgálatokra számítanak.

Alkotmányellenesnek nevezték a jogszabályt

A jogszabályt ellenzők alkotmányellenesnek tartják a törvényt, és megjegyezték, hogy sok nő a terhesség hatodik hetéig nem is tudja, hogy várandós lenne.

Viszont, ahogy a hírügynökség is írta, az embrió sejtjeinek elektromos tevékenysége a legfejlettebb technológia segítségével már a terhesség hatodik hetében kimutatható. Ez az elektromos tevékenység azonban még nem jelent szívverést, csak szívizom-tevékenységet, amely csak később válik kifejlett szívvé.

Az embriót a terhesség nyolcadik hetét követően nevezik magzatnak, de a szív tényleges kialakulása csak a várandósság kilencedik és tizenkettedik hetében történik meg.

Az idahói törvény a születendő gyermek esetén az apa, a nagyszülők, a testvérek, a nagynénik és a nagybácsik számára teszi lehetővé, hogy akár külön-külön is pert indítsanak az abortuszt végrehajtó orvos vagy intézmény ellen, és legkésőbb négy évvel a művi terhességmegszakítást követően legkevesebb 20 ezer dollárt követelhetnek kártérítésként

Erőszakos nemi közösülést elkövető személyek nem indíthatnak ilyen pert, de annak rokonai igen.

A Planned Parenthood (Tervezett Család) nevű amerikai abortuszpárti szervezet tisztségviselője máris alkotmányellenesnek nevezte az idahói jogszabályt, és kijelentette, hogy

a Planned Parenthood hajlandó elmenni a legvégsőkig és minden jogi lehetőséget kimeríteni, hogy visszaállítsák Idaho állam lakosainak jogát a művi terhesség-megszakításhoz.

Több amerikai tagállamban is hasonló törvény elfogadását tervezik, többek között a déli Tennessee államban is, ahol a múlt héten terjesztették be a texasi jogszabály mintájára készített törvénytervezetet.