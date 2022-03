A lengyel miniszterelnök újabb tervet dolgozott ki Oroszország ellen

Azt írta: a tervet Csehországgal és Szlovéniával közösen dolgozták ki, és a céljuk az, hogy az európai uniós tagállamokkal ezeket elfogadtassák azért, hogy minél hamarabb véget érjen a háború. A lengyel miniszterelnök szerint ezeket a lépéseket azon kívül kell bevezetni, hogy az eddigieket fenntartják, valamint az Oroszországból érkező olaj-, gáz- és szénszállítmányokat elvágják, „amint csak lehetséges”.

A javaslat az alábbi tíz pontból áll:

Az összes orosz bankot el kell vágni a SWIFT-rendszertől, kivétel nélkül. Lehetővé kell tenni, hogy az orosz katonák Európába meneküljenek, ha megtagadják a „moszkvai bűnös rezsim” szolgálatát. Teljesen le kell állítani az orosz propagandát Európában. Az orosz hajókat ki kell tiltani az európai kikötőkből. Szárazföldön is le kell állítani minden kereskedelmet Oroszországgal. Nemcsak az oligarchákkal, hanem az orosz üzleti élet összes szereplőjével szemben szankciókat kell bevezetni. Minden orosz állampolgár vízumát fel kell függeszteni az EU-ban. Putyin pártjának, az Egységes Oroszországnak az összes tagját szankcionálni kell. Teljesen, minden szektorban be kell tiltani az új technológiai eszközök exportját Oroszországba. Oroszországot minden nemzetközi szervezetből ki kell zárni.

Mateusz Morawiecki azzal érvelt, hogy a harmadik világháború szerinte nem akkor törhet ki, ha ezeket meglépik, hanem akkor, ha tétlenek maradnak, és ezzel teret engednek Vlagyimir Putyinnak. A lengyel miniszterelnök a második világháború előtti időszakhoz hasonlította a helyzetet, amikor a nyugatiak engedményeket tettek Hitlernek, majd ennek ellenére kitört a háború.

A politikusok passzivitása a második világháború előtt nem állította meg Hitlert, hanem csak több teret adott neki a cselekvésre. A mi feladatunk most az, hogy ne ismételjük meg ezt a hibát

– írta a kormányfő.

Hozzátette: ha a fenti lépések sem állítják meg Oroszországot, akkor még ennél is tovább kell menni, és Ukrajnába kell küldeni például azt a békefenntartó missziót, amelyről már korábban is beszéltek.

Ha nem tudunk hatásos szankciókat bevezetni, akkor nincs más választásunk: az ukrán népet a saját pajzsunkkal kell megvédenünk

– fogalmazott Mateusz Morawiecki, hozzátéve: a NATO-nak figyelembe kell vennie ugyan, hogy az oroszoknak vannak nukleáris fegyvereik, de ez nem tarthatja vissza őket a cselekvéstől, „máskülönben Putyin ennél is tovább fog menni”.

Meg kell húzni a vonalat, méghozzá most azonnal. A terv, amelyet javaslunk, nemcsak lehetséges, hanem szükséges is. Meg kell találnunk a bátorságot magunkban ahhoz, hogy ne fordítsunk hátat Ukrajna szenvedésének, és szembenézzünk ezzel a történelmi kihívással

– zárta sorait a lengyel miniszterelnök.

Mateusz Morawiecki már korábban is javaslatokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy milyen további lépéseket lehetne foganatosítani Oroszország ellen. Többek között javasolta már a most szintén említett kereskedelmi blokád bevezetését, valamint azt is, hogy Ukrajnát hívják meg az EU-ba.

(Borítókép: Aris Oikonomou / AFP)