Putyin bizalmasa elismerte, hogy a vártnál lassúbb az orosz előrenyomulás

Amikor Oroszország a nemzetközi jogot felrúgva támadást indított Ukrajna ellen, a nyugati titkosszolgálatok azt feltételezték, hogy a Kreml mélyen alábecsülte az ukránok ellenállását – emlékeztetett a német Spiegel. Nemrég Putyin elnök egyik bizalmasa elmondta, többé-kevésbé egyetért ezzel a megállapítással.

Az ukrajnai előrenyomulás a vártnál lassabban halad – ezt mondta még a múlt héten Viktor Zolotov, az orosz Nemzeti Gárda igazgatója, az orosz Biztonsági Tanács tagja.

A magas rangú tiszt, Kirill pátriárka és Putyin bizalmasa, a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban tartott istentiszteleten beszélt, amiről a Kommerszant is beszámolt. A tudósítás címe – Zolotov az ukrajnai különleges katonai műveletről: nem megy minden olyan gyorsan, mint szeretnénk – önmagáért beszél.

Az orosz fegyveres erők tisztjei az ukrajnai különleges művelet során minden feladatukat teljesítik, de „nem minden megy olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk” – idézte az orosz napilap, a Roszgvardija igazgatóját.

Szeretném közölni, hogy valóban nem megy minden olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk, de ez csak azért van, mert a nácik a békés polgárok háta mögé rejtőznek. Idős emberek, nők, gyerekek háta mögé, miközben óvodákban, iskolákban, lakóházakban állítanak fel lőállásokat. Mi azonban lépésről lépésre haladunk a célunk felé, és a végső győzelem a miénk lesz

– mondta Zolotov, akinek a szavait az orosz Nemzeti Gárda honlapja is idézte.

A meglepő bejelentés azok után hangzott el, hogy a tábornok az orosz pátriárkától, Kirilltől átvette Szűz Mária ikonját.

A vallomás újdonságnak számít

Zolotov bizonyítékokkal nem támasztotta alá, hogy a nácinak minősített ellenség valóban a nők szoknyája mögött bújik meg.

Az orosz propagandában az ukrán kormányt illegitimnek és szélsőjobboldalinak bélyegzik meg. Az orosz narratívában különleges műveletnek nevezett invázió voltaképpeni célja pedig az elnyomott lakosság felszabadítása.

A lassú előrenyomulás beismerése mindazonáltal újdonságnak számít Moszkvában.

Korábban a Biztonsági Tanács ülésén Szergej Sojgu védelmi miniszter azt állította, hogy az ukrajnai „katonai művelet” a tervek szerint halad.

A Kreml eddig más tekintetben is jobbára katonai sikerekről zengedezett, míg a kudarcokról vagy veszteségekről alig ejtettek szót. Hasonlóképpen az ukrán fél is főleg a győzelmeit méltatja, és általában elhallgatja a vereségeket.

A Kreml működését ismerő emberek napok óta arról számolnak be, hogy Putyin csalódott az invázió elakadása miatt – írta a Spiegel. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy házi őrizetbe helyezte a titkosszolgálat felelőseit.

Ezzel egyidejűleg az orosz sereg egyre brutálisabb fellépése Ukrajnában a stratégia megváltozására utal: a gyors hódítás helyett a polgári lakosság kimerítése a cél.

Viktor Zolotov, Putyin személyi testőre

Viktor Zolotovról egyébként nemrég írt az Index.

Vlagyimir Putyin három egykori testőre szorosan kötődik az elnökhöz. Ők azok, akik már évtizedekkel ezelőtt kiérdemelték a bizalmát, és gondolkodás nélkül végrehajtják az utasításait.

Egyikük Viktor Zolotov, aki annak idején Budapestre is elkísérte Putyint, és ma az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka. A most több százezres fegyveres erőt irányító Zolotov még a hetvenes években lépett be a KGB-be, és Szentpéterváron ismerte meg Putyint, akinek a személyi testőre lett.

Pár éve azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy párbajra hívta Alekszej Navalnijt, aki rágalmazással vádolta.

Zolotovot azért kért elégtételt, mert Navalnij az általa irányított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány oknyomozásaira hivatkozva korrupcióval vádolta meg az általa irányított fegyveres testületet, sőt őt magát is.

Az ellenzéki vlogger azt állította, hogy a Nemzeti Gárda messze a piaci ár felett szerzi be élelmezését, és hogy a parancsnok családja több száz millió rubeles vagyonra tett szert.

„Egyszerűen párbajra hívom ki önt, a ringbe vagy a tatamira, vagy akárhová, és ígérem, hogy néhány perc alatt jó szaftos klopfolt szeletet csinálok magából” – fenyegette meg az akkor 64 esztendős Zolotov Navalnijt, mert foltot ejtett tiszti becsületén.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, pénteki percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Viktor Zolotov és Vlagyimir Putyin 2018. szeptember 11-én. Fotó: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP)