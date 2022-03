Az orosz csapatok továbbra is ostrom alatt tartják Mariupol városát, a polgármester-helyettes szerint az élelmiszer- és vízkészletek fogytán vannak, és Oroszország nem enged be humanitárius segélyt a városba – számolt be BBC.

Az emberek belehalnak a kiszáradásba és az élelmiszerhiányba. Néhányan az orvosság- és inzulinhiány miatt; az emberek nem kapnak elsődleges orvosi ellátást

– mondta Szergej Orlov, hozzátéve, hogy vannak olyan anyukák, akiknek nincs elegendő tejük, és nem tudják tovább etetni a gyermekeiket, ugyanis a városban nem maradt semmi élelem.

Orlov szerint a város kórházainak 70 százalékát bombázások és lövések pusztították el, és az ott lévőket alig lehet elérni, ugyanis a telefonhálózat működése szünetel. A polgármester-helyettes szerint a lakosok idejük nagy részét óvóhelyeken vagy pincékben töltik, ahol nincs áram, folyó víz vagy gáz.

Több mint 100 000 ember rekedt Mariupolban.