Sean Penn beolvasztatja Oscar-szobrait, ha Zelenszkij nem szólalhat fel az Oscar-gálán

A 61 éves Sean Penn szerint Hollywood történetének legobszcénabb pillanata lesz, ha az idei Oscar-díjátadón nem támogatják az ukránokat. A színész emellett az Oscar-gála széles körű bojkottját szorgalmazza abban az esetben, ha a szervezők nem tesznek meg mindent azért, hogy felvegyék a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja a Guardian.

Sean Penn a közelmúltban Ukrajnában és Lengyelországban járt, ahol a Vice-nak forgatott dokumentumfilmet az ukrán menekültek helyzetéről.

Ahogy korábban megírta az Index, Amy Schumer, az Oscar-gála három ceremóniamesterének egyike már felvetette, hogy létesítsenek kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel, vagy játszanak be egy előre felvett felvételt az ukrán elnökkel, ám ötleteit nem igazán díjazták.

Más források szerint maga Voldimir Zelenszkij volt az, aki visszautasította a Zoom-hívás lehetőségét.

Az ukrán elnök meghívása az Oscar-gálára azért is bír hozzáadott szimbolikus értékkel, mert politikai karrierje, valamint elnökké választása előtt Volodomir Zelenszkij eredetileg színész, egyben humorista volt, aki 2006-ban, 28 éves korában megnyerte a Dancing with the Stars című televíziós show ukrán változatát.

Ezenkívül a nagy áttörést 2015-ben A nép szolgája címmel fordítható ukrán sorozat hozta meg számára, amelynek vetítési jogát a háború kitörése óta több ország és streamingszolgáltató is megvásárolta. A szériában az ukrán elnök egy tanárt alakít, aki vitriolos stílusban ostorozza az ország korrupt politikusait.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Sean Penn 2022. március 25-én. Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP)