Kiadta legfrissebb jelentését az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma. A dokumentum az orosz offenzíva kudarcáról ír, ami Kijev ostromát illeti: Putyinnak nem sikerült elérnie a célját, hogy bekerítse a várost és átvegye ott a hatalmat az ukrán ellenállóktól, ezt támasztja alá – a minisztérium álláspontja szerint –, hogy elkezdték kivonni a csapatokat a térségből.

A védelmi minisztérium jelentésében ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy a kijevi orosz egységeket nagy valószínűséggel áthelyezik a donyecki és luhanszki régiókba, hogy ott folytassák az offenzívát.

