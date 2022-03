Kijev ismét engedélyezi az alkohol eladását – jelentették be csütörtökön. Ez azt jelenti, hogy április 1-től ismét lehet alkoholt vásárolni az ukrán fővárosban, igaz, csak meghatározott időszakban, 11 és 16 óra között.

A hadiállapot miatt március 1-jén tiltották be az alkohol árusítását Kijevben, de más városokban is bevezettek alkoholtilalmat, így Rivnében, Lvivben és Vinnicjában is.