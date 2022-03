Egy ukrán nő a The Timesnak arról számolt be, hogy el kellett menekülnie a négyéves kisfiával, miután oroszok betörtek hozzájuk, lelőtték a kutyájukat, megölték a férjét, őt pedig többször is megerőszakolták.

Egy ukrán nő arról beszélt a brit The Timesnak nyilatkozva, hogy el kellett menekülniük a lakóhelyükről a négyéves fiával, miután a férjét lelőtték, őt pedig megerőszakolták az orosz katonák. A Natalija álnéven nyilatkozó nő esete az egyik első azok közül, amelyeket az ukrán hatóságok vizsgálnak az orosz háborús bűnök vonatkozásában. A nő a Timesnak elmondta, hogy most már Ternopilban vannak a fiával, de a gyermek még minidig nem tudja, hogy az édesapja meghalt.

A nő férjével és gyermekével egy Kijev közeli faluban lakott, ahova az oroszok három hete, március 8-án érkeztek meg. A családi házra egy fehér lepedőt raktak ki, hogy jelezzék, ők civilek, nincsenek ott katonák.

Aznap nem is volt semmilyen problémájuk a katonákkal, másnap viszont lövést hallottak a kertből, és azt, hogy a kapujukat betörték.

A kertbe kimenve látták, hogy a katonák lelőtték a kutyájukat.

Ekkor a katonák átkutatták a házat, és a parancsnokuk Mihail Romanov – aki enyhén ittasnak tűnt – néven be is mutatkozott, és azt mondta a házas nőnek, hogy szerinte viszonyuk lenne egymással, ha nem lenne a háború.

Az egyik katona még bocsánatot is kért a kutya lelövése miatt, nem sokkal később azonban az autójukban megláttak egy terepmintás dzsekit. Ekkor a parancsnok beleeresztett egy sorozatot a járműbe, majd elvette a kulcsot a családtól, és egy kidőlt fának hajtott a járművel.

„Lelőttem a férjed, mert egy náci"

A katonák aztán otthagyták őket, a család utána viszont ismét zajt hallott a kertből. A nő férje kiment, hogy megnézze, mi történik. Ezután a nő egy lövést hallott, és amikor ő is kiment a kertbe, azt látta, hogy a parancsnok egy másik, fiatalabb férfival tért vissza – a férjét pedig holtan találta.

Lelőttem a férjed, mert egy náci

– mondta a fiatalabbik katona, miközben pisztolyt fogott a nőre. Natalija akkor beküldte a fiát az óvóhelyre, ahol a tüzérségi lövedékek elől rejtőztek.

Ezután a nőt – állítása szerint – mindkét orosz katona megerőszakolta, miközben a fia egyedül sírt. Utána elmentek, majd 20 perccel később ismét visszatértek, és ismét megerőszakolták, ezután viszont elaludtak a részegségtől a házban. A nő akkor odament a fiához, és azt mondta neki, hogy most azonnal el kell menekülniük, különben megölik őket.

A gyermek a sötétben már nem ismerte fel az édesapja tetemét. A nő azóta sem tudta rávenni magát, hogy elmondja a fiának: az apja meghalt.

Nem tud az apjáról. Amikor elmegyünk a boltba, arra kér, hogy »vegyél egy fánkot a Papának«.

– mondta a nő, aki később az ukrán rendőröknek is beszélt a történtekről, és sikerült is azonosítania az orosz parancsnokot a közösségi médiás profilja alapján, valamint azt is megtudta, hogy a férfit mások is háborús bűnök elkövetésével vádolják.

Meg nem erősített forrásból úgy értesült, hogy azóta Romanovot megölték az ukrán fegyveresek. A másik erőszaktevő személyazonosságáról viszont még mindig nem tud semmit.

Az ukránok szerint az eset közel sem egyedi: már több mint 3000 háborús bűnesetet vizsgálnak. Sokan azonban úgy vélik, hogy az erről szóló „pletykáknak” semmi alapja nincs. Natalija most azt mondta: azért döntött úgy, hogy elmondja a történetét, mert szeretné, ha az emberek tudnák, hogy ezek a szörnyű dolgok tényleg megtörténnek.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, csütörtöki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.