Az ukránok pusztító légicsapást hajtottak végre orosz területen

Az üzemanyagraktár kigyulladásáról először ebben a cikkünkben számoltunk be több videóval. Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet.

Később a belgorodi régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov közölte, hogy egy ukrán helikoptertámadás következtében gyulladt ki az üzemanyagraktár. A légicsapásról eközben több felvételt is nyilvánosságra hoztak a közösségi médiában.

Orosz idő szerint péntek délelőtt az üzemanyagraktár még mindig nagy tűzzel égett. Akkora már mintegy 200 tűzoltót vezényeltek ki oda, de az épület így is nagy lánggal égett tovább.

Mindeközben egy újabb videó jelent meg a légicsapásról. Egy katonai szakértő ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy

a második világháború óta nem hajtottak végre ilyen légicsapást Oroszország ellen.

#Ukraine #Belgorod Une autre vidéo montrant les tirs d’un hélicoptère (Mi-24 Hind ukrainien ?) sur le dépôt de carburant.pic.twitter.com/J2Zf19VVkR — cedric mas (@CedricMas) April 1, 2022

Ukrán részről egyébként még mindig nem adtak ki közleményt az akcióval kapcsolatban, vagyis egyelőre nincs megerősítve, hogy valóban az ukránok állnak a hadicselekmény mögött.

Hamis zászlós akció?

Egyesek szakértők azt valószínűsítik, hogy valójában hamis zászlós akcióról van szó, tehát az oroszok hajtottak végre csapást a saját városuk ellen. Szerintük ugyanis kicsi a valószínűsége annak, hogy az ukránok akár csak megpróbálnának egy ilyen akciót úgy, hogy az oroszok ellenőrzik még az ukrajnai légtér jelentős részét is.

E szakértők szerint a csapás célja az lehetett, hogy megfélemlítsék az orosz polgárokat, és ezzel is indokoljanak egy újabb mobilizációt, vagyis azt, hogy még több csapatot küldjenek Ukrajnába harcolni.

Máshol is károkat észleltek

Mindeközben a Telegramon arról számoltak be többen is, hogy Belgorod Szevernij nevű ipari negyedében is megsérült egy épület, de azt még nem tudni, hogy ennél az épületnél pontosan mi is történhetett.

Benzinpánik tört ki Belgorodban

Délelőttre hosszú sorok alakultak ki a belgorodi benzinkutaknál, mivel sokan attól tartanak, hogy a légicsapás miatt hiánycikk lehet az üzemanyag a városban.

В Белгороде началась паника на АЗС из-за горящей нефтебазы. pic.twitter.com/qZzDeMRpTy — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) April 1, 2022

(Borítókép: Égő üzemanyagraktár Belgorodban 2022. április 1-jén. Fotó: Reuters)