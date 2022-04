Cheryl Rousseau még 2018-ban perelte be doktorát, John Coatest azért, mert a férfi mesterségesen megtermékenyítette őt több mint négy évtizeddel korábban, 1977-ben.

Férjén korábban vazektómiát hajtottak végre, ezért nem lehetett közös gyermekük, és párjával emiatt döntöttek úgy, hogy egy olyan orvostanhallgatót kérnek fel donornak, aki külsőre hasonlított a férjéhez, és „megfelelt bizonyos elvárásoknak”, amelyeket a nő támasztott vele szemben.

2018-ban aztán egy DNS-vizsgálat révén kiderült, hogy nem ő az apja az akkor már felnőtt gyermeküknek.

Ezután következett a per, amelyet a pár közösen nyújtott be, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy Cheryl Rousseau férje nem tudta bizonyítani, hogy ő maga is kárt szenvedett a történtek miatt. John Coates 2019-ben még eskü alatt vallva tagadta, hogy ő lenne Cheryl Rousseau gyermekének apja, de később egy újabb vizsgálat bebizonyította, hogy tényleg ő az apa, és ekkor már ő is bevallotta, hogy a donoré helyett a saját spermáját használta fel a nő megtermékenyítéséhez.

A bíróság ítéletében végül kimondta, hogy Coates nem tájékoztatta a nőt arról, hogy a saját örökítőanyagát használja fel az eljáráshoz, és ezzel megszegte a megállapodásukat, valamint kárt okozott a nőnek. A testület erre hivatkozva végül 5,25 millió dolláros kártérítést ítélt meg a nőnek.

A bírák ítélete azt az üzenetet közvetíti: ha te orvos vagy, akkor eszedbe se jusson, hogy a saját spermádat használd fel a páciensed megtermékenyítéséhez

– ezt mondta a nő ügyvédje, Celeste Laramie az ítélet után az NBC Newsnak, hozzátéve: bíznak abban, hogy ezáltal más kiszolgáltatott nőket meg tudnak óvni attól, hogy hasonlóan járjanak. Peter Joslin, John Coates védője mindeközben azt mondta: meglepődöttek és csalódottak az ítélet miatt.

Az orvos ellen egyébként már folyamatban van egy másik, hasonló eljárás is: 2021-ben egy coloradói nő perelte be őt amiatt, hogy 1978-ban szintén a saját spermájával termékenyítette meg őt, a tudta nélkül. A férfi orvosi engedélyét viszont csak idén februárban vonták vissza.