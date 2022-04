A polgári repülés legnagyobb lopása? Nem adják vissza az oroszok a külföldi repülőgépeket

Moszkva ukrajnai inváziója és a nemzetközi szankciók nyomán leállt a légi utasszállítás az Európai Unió és az Orosz Föderáció között. Az orosz és az európai gépek nem léphetnek be egymás légterébe, az orosz állampolgárok nem kapnak európai vízumot, és immár Moszkva is megtiltotta a „barátságtalan országok” polgárainak a belépést.

Hétfő volt a határidő, hogy Moszkva visszaadja a tulajdonosaiknak a polgári légiflottája gépeit, írta meg az Infostart.

A gépeket belső járatokra állították át

A legtöbb gépet az oroszok átállították belföldi járatokra, figyelmen kívül hagyva, hogy Bermuda és Írország – ahol a legtöbb járművet regisztrálták – megvonta tőlük a légi alkalmassági tanúsítványt. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az EASA visszavonta az úgynevezett harmadik országbeli TCO-engedélyeket, és ezt még tetézte azzal, hogy az orosz gyártású utas- és tehergépek, valamint helikopterek légi alkalmassági tanúsítványait is érvénytelenítette – ami azt jelenti, hogy ilyen gépeket nem lehet üzemeltetni az unió területén.

Az intézkedést tiltják a nemzetközi szabályok

A lízingcégek most azzal szembesülnek, hogy elveszítik és le kell írniuk tulajdonukat, és a biztosítókkal csatázva kell megpróbálniuk csökkenteni veszteségeiket.

Annak ellenére, hogy

a dupla regisztrációt a nemzetközi szabályok tiltják, Oroszország már saját lajstromba vette a külföldről lízingelt gépek több mint felét.

A kínaiak sem kapták vissza a repülőiket

Még ha vissza is kapják a gépeket, kérdés, hogy mennyivel csökken az értékük. Ha ugyanis nincs pontos nyilvántartás arról, hogy milyen karbantartáson estek át, és hogy lekövethető, valódi alkatrészeket szereltek-e beléjük, akkor gondban lehetnek. A Moszkva elleni szankciók része az is, hogy a gépek karbantartását is tiltják. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a lízingcégek még valahogy túlélik az anyagi veszteséget, hiszen az Oroszországban bérbe adott gépek a teljes portfólió mindössze 10 százalékát teszik ki, viszont az orosz légi piac potenciálja – a háború utáni időkről van szó – visszaesik.

Egyes orosz cégek – például az UTair – a hosszú távú kapcsolatok fenntartásában reménykedve jelezték, hogy készek visszaadni a gépeket. Kérdés, hogy az orosz kormány ezt engedni fogja-e.

A gépeket lízingelő cégek között vannak kínaiak is – és ők sem kaptak vissza gépeket.