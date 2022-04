Magára marad Putyin? Egyre több szimpatizánsa fordul el tőle

Hűséges szimpatizánsai fordulnak el az orosz elnöktől annak háborús politikája miatt. Úgy tűnik, szimpátia ide vagy oda, van, ami már Putyin oldalbordáinak is több a soknál.

Már több mint egy hónapja tart az Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, ami megjósolhatatlan károkat okoz a szomszédos országban. Sok ukrán állampolgár a saját és családja életét féltve menekült el a környező államokba, köztük főképp Lengyelországba és Magyarországra. Bár egyre több szankcióval sújtják Oroszországot, ám továbbra sem látni a háború végét. Nemrég az is kiderült, hogy Putyin azért menesztette az alkalmazottjait, mivel mérgezéstől tart. Hogy mekkora a baj, azt az is alátámasztja, hogy egyre több szövetségese, illetve szimpatizánsa kezd elfordulni az orosz elnöktől, mivel ellenzik a háborút.

Többek között Anatoly Chubais orosz politikus is megelégelte Putyin tetteit, akinek hollétére egy bankautomatának köszönhetően jöttek rá, jelenleg Isztambulban tartózkodik, mivel elmenekült az országból. A hírek szerint Chubais a jelenlegi háborús helyzet miatt hozta meg ezt a döntést. Egykor a francia elnökjelölt, Marine LePen is szoros kapcsolatban állt Putyinnal. Bár eleinte úgy tartotta, Oroszország nem fog támadásba lendülni, ám amint kitört a háború, azt nyilatkozta, nincs elfogadható indok arra, ami történt.

Matteo Salvinit, az egykori olasz miniszterelnök-helyettest korábban Putyin embereként jellemezték Európában, ám már ő sem tűrte azt, amit Putyin véghez vitt. A közösségi médiában nemcsak elítélte a katonai agressziót, hanem összefogásra szólította fel a szövetségeseket. Sőt, később megosztott egy videót, amelyen virágot visz Ukrajna római nagykövetségére. Elege lett Eric Zemmour francia szakértőnek is, aki korábban azt állította, hogy csodálja Putyint, igazi hazafinak nevezte, és aggodalmát fejezte ki Ukrajna NATO-hoz való csatlakozásával kapcsolatban. Ám az Ukrajna elleni inváziót már elfogadhatatlannak tartja, ahogy Miloš Zeman cseh elnök is.

Sztárok könyörögnek, hogy legyen már vége

A hírességek sem fogják Putyin pártját, ami Ukrajna megtámadását illeti. Egy orosz rapper, Face már korábban is elítélte az orosz elnököt, amikor a jelenleg börtönben ülő Navalnij mellett állt ki. Ám az ukrán-orosz konfliktus is teljesen kihozta a sodrából őt, el is hagyta az országot.

Országunk arra kényszerített engem és a szeretteimet, hogy elhagyjuk a házunkat, a hazánkat

– írta Instagram-oldalán.

Hasonlóképp vélekedik az orosz énekes Valerij Meladze, illetve az Eurovízió korábbi sztárja, Szvetlana Loboda is, akik mind közösségi oldalukon fejezték ki felháborodottságukat az Ukrajnában jelenleg dúló harcokkal kapcsolatban. Meladze szó szerint könyörögni kezdett egy videóban, hogy érjen véget a háború, míg Loboda arról számolt be, hogy sírni támad kedve, ha arra gondol, mi zajlik épp Ukrajnában. Az orosz hip-hop sztár, Oxxxymiron sem tudta már palástolni, mennyire elszomorítja az, amit országuk művel a szomszédban. Hat telt házas koncertjét mondta le Moszkvában és Szentpéterváron is.

Nem tudlak szórakoztatni titeket úgy, hogy jelenleg orosz rakéták zuhannak Ukrajnára

– írta.

A népszerű francia színészt, Gerard Depardieu-t is keblére fogadta Putyin. A szó szoros értelmében – készült róluk korábban egy közös kép, amelyen épp ölelik egymást. Ám az orosz elnök lépésével Depardieu sem tudott egyetérteni. Egyenesen testvérgyilkosnak nevezte, és arra sürgette a világ vezetőjét, hogy tárgyaljanak Ukrajnával. Az orosz állampolgársággal is rendelkező francia színész csütörtökön elítélte az orosz elnök „elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseit”, és bejelentette, hogy az április eleji három párizsi koncertjének bevételét az ukrajnai áldozatoknak ajánlja fel.

Elegük lett a sportolóknak is

Az orosz-ukrán konfliktus következtében létrehozott szankciók, amelyekkel gazdaságilag kívánják összeroppantani Oroszországot, az orosz sportolók életére is kihatottak, nem egy világverseny volt, amelyről kitiltották őket. Bár kérdéses, ez mennyire elfogadható lépés, mivel a Putyin által meghozott döntéseknek nem azon sportolóknak kéne meginniuk a levét, akik az egész életüket tették fel a sportra, politikától függetlenül. Rengeteg sportoló állt ki Ukrajna mellett, köztük Andrej Rubljov teniszező, aki egy dubai meccset követően a „No war please”, azaz „Ne legyen több háború” feliratot írta fel egy kamerára.

Evgenia Medvedeva műkorcsolyázó a közösségi oldalán szólalt fel, és elmondta, reméli minél hamarabb vége szakad a jelenlegi helyzetnek, és felébredünk a rossz álomból. Hasonlóan vélekedik Alex Ovecskin jégkorongozó is, aki ugyan korábban szeretettel beszélt Putyinról, ám már másképp gondolkozik az orosz vezetőről. Ovecskin abban reménykedik, hogy a harcok mihamarabb véget érnek.

Ne legyen több háború. Nem számít, kik harcolnak egymás ellen, Oroszország, Ukrajna, vagy különböző országok. Egy világban élünk, békében kell lennünk

– nyilatkozta.

Elmenekültek Oroszországból

Több orosz újságíró is úgy döntött, hogy az Oroszország által indított támadás elleni tiltakozásképp felmondanak a munkahelyükön, sőt volt, aki el is menekült az országból. Lilia Gildeyeva, az ország egyik vezető televíziós műsorvezetője például felmondott a Gazprom-Media NTV-csatornánál, ahol 15 évig dolgozott, röviddel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ám nemcsak felmondott, hanem külföldre is utazott.

Elhagytam az országot, mert féltem, hogy nem engednének el, majd csak ezután adtam be a felmondásomat

– mondta a 45 éves újságíró, aki számos fenyegetést kapott azóta, hogy megszökött Oroszországból.

Zhanna Agalakova is arra kényszerült, hogy maga mögött hagyja hazáját. A Channel One egykori hírolvasója a csatorna tudósítójaként dolgozott Párizsban az invázió idején. Mint mondta, az Ukrajna elleni támadás volt az egyetlen oka annak, hogy felmondott. Ahogy arról egy sajtótájékoztatón beszámolt az orosz állami csatornákat propagandák terjesztésére használják, a szabad sajtónak pedig már nyoma sincs Oroszországban.

