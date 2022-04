A Pentagon 300 millió dolláros segélycsomagot jelentett be, amellyel Kijevet támogatja. Az Egyesült Államok a szovjet gyártmányú harckocsik átadásának megkönnyítésében is segíthet – írja a Times of Israel.

Az amerikai védelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy 300 millió dolláros „biztonsági támogatást” nyújt Ukrajnának az ország védelmi képességeinek megerősítésére, ami kiegészíti azt az 1,6 milliárd dollárt, amelyet Washington már lekötött a február végi orosz invázió óta.

A csomag lézervezérlésű rakétarendszereket, drónokat, lőszert, éjjellátó eszközöket, biztonságos kommunikációs rendszereket, orvosi felszereléseket és páncélozott járműveket tartalmaz.

Ez a döntés aláhúzza az Egyesült Államok megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, támogatva az orosz invázió visszaverésére tett hősies erőfeszítéseket

– mondta John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Joe Biden azt is bejelentette, hogy egymilliárd dollár értékben új biztonsági támogatást nyújt Ukrajnának. A bejelentésben szereplő technológiák egyike több Switchblade taktikai drón.