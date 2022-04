Folytatódtak az orosz erők heves támadásai Ukrajnában szombaton kora reggel, az ukrán hatóságok több nagyváros elleni orosz rakétatűzről számoltak be. Rakéták csapódtak be kora reggel két közép-ukrajnai városba, megrongálva az infrastruktúrát és lakóépületeket – közölte a poltavai régió vezetője. Dmitro Lunin egy online bejegyzésben azt írta, legalább négy rakéta csapódott be két infrastrukturális objektumba Poltavában. Hozzátette, hogy előzetes információk szerint három ellenséges repülőgép támadta Kremencsuk ipari létesítményeit. Poltava város a Kijevtől keletre fekvő Poltava régió fővárosa, Kremencsuk pedig a térség egyik nagyvárosa, írta meg az MTI.

Az ukrán fővárostól, Kijevtől délkeletre fekvő Dnyipro városában két-három heves robbanást hallottak – jelentette az Ukrajinszka Pravda portál a regionális közigazgatásra hivatkozva. Rakétavetőkkel lőtték a délkelet-ukrajnai Krivij Rih város környékét. Egy gázállomás kigyulladt – közölte a helyi katonai közigazgatás vezetője, Olekszandr Vilkul. Beszámolója szerint az orosz erők Grad típusú rakétavetőket vetettek be. A Fekete-tenger partján fekvő Odessza kikötővárost péntek este szintén rakétatámadás érte.