Csernobil ismét ukrán kézen, felvonták a zászlót

Felvonták az ukrán zászlót a csernobili atomerőmű fölé az orosz erők kivonulása után – közölte szombaton az atomerőműveket felügyelő állami vállalat.

Ma, április 2-án 11 órakor felvonták az ukrán zászlót a csernobili atomerőmű felett, és elénekelték a himnuszt

– áll az Energoatom Telegramon kiadott közleményében.

Az ünnepségen jelen volt a csernobili atomerőmű teljes személyzete, amely február 24-étől hősiesen dolgozott a megszállás zord körülményei között, és gondoskodott az állomáson és a közeli létesítményekben a nukleáris és sugárbiztonságról – tette hozzá a közlemény.

A csernobili atomerőművet a több mint egy hónapja tartó ukrajnai háború első napján foglalták el az orosz erők. Az állomás személyzetét túszul ejtették, akik a megszállás óta folyamatosan dolgoztak az orosz kézen lévő erőműben. A szellemi és fizikai kimerültség miatt már nem tudták ellátni biztonságosan feladatukat, ezért március 21-én három hét után leváltották a műszaki stábot.

Az orosz megszállást követően Csernobilban megnövekedett a radioaktív sugárzás. Az ellenséges akciók miatt az erőműben megszakadt az áramszolgáltatás, valamint

később az erőmű közelében lévő erdőben több tűz is keletkezett.

Az Enerhoatom március végén jelentette be, hogy az orosz csapatok elhagyják a csernobili atomerőművet, és Ukrajna belarusz határa felé tartanak. Az oroszok egy dokumentumot is aláírtak, amelyben megerősítették a csernobili atomerőmű átadását. A kivonuló csapatok túszokat ejtettek: több nemzetőrt is magukkal vittek.

Azonban nem minden orosz katona hagyta el Csernobilt. Az ukránok szerint több orosz katona is sugárfertőzést kapott, aki a csernobili zóna egyik leginkább radioaktív részén, a Vörös-erdőben ásta be magát. A sugárbeteg katonákat Belaruszban ápolják, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vizsgálatot indított az ügyben.

(Borítókép: Maxar-műholdfelvétel a csernobili atomerőműről 2022. március 10-én. Fotó: Maxar Technologies / AFP)